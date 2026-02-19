Sakal Tanishka Membership : ‘तनिष्का’च्या सदस्य नोंदणीस प्रारंभ; नेतृत्व गुणांना वाव; महिलांना मिळणार आकर्षक भेटवस्तू, क्षमता, कौशल्य विकासासह अन्य उपक्रमांची भरमार

कोल्हापूर : घराचा उंबरा ओलांडून समाजकारणात आणि उद्योग क्षेत्रात आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक महिलेसाठी सुवर्णसंधी मिळणार आहे. महिलांमधील सुप्त नेतृत्व गुणांना पैलू पाडणाऱ्या आणि त्यांच्यातील क्षमतांचा विकास करणाऱ्या ‘तनिष्का व्यासपीठा’च्या सदस्य नोंदणीचा प्रारंभ झाला आहे..‘सकाळ माध्यम समूहा’चे ‘तनिष्का व्यासपीठ’ हे महिलांच्या सर्वंकष बदलासाठी १३ वर्षांपासून कार्यरत आहे. या माध्यमातून आजवर राज्यभरात हजारो सदस्यांनी एकत्र येत पाणी प्रश्नापासून ते रस्त्याच्या समस्येपर्यंत, महिला-मुलींची छेडछाड रोखण्यापासून पोक्सो कायद्यांतर्गत नराधमांना कारागृहाची हवा दाखवेपर्यंत, कौशल्य शिकून स्वतःमधील उद्यमशीलता वाढवून व्यवसाय सुरू करण्यापासून ते विविध राजकीय पदे भूषविण्यापर्यंत... अशा आजवर २२ हजारांहून अधिक यशोगाथा निर्माण केल्या असून, समाजात स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे..Premium|Union Budget 2026 India : आत्मनिर्भर भारताच्या प्रवासातील दमदार पाऊल; संतुलित आणि भविष्यवेधी अर्थसंकल्प.एक हजार रुपयांची भेटवस्तू अन् पॉकेट डायरीही !नोंदणी करणाऱ्या प्रथम एक हजार महिलांना एक हजार रुपये किमतीची आकर्षक भेटवस्तू मिळणार असून, तनिष्का सदस्यांसाठी तयार केलेली विशेष पॉकेट डायरीही मिळणार आहे. यामध्ये ‘तनिष्का’ची वार्षिक कार्यक्रम पत्रिका, महत्त्वाचे फोन नंबर आणि दिनदर्शिका याचा समावेश असणार आहे..भरगच्च कार्यक्रम प्रशिक्षणासोबत या ऑफर्सहीअग्रवाल गोल्ड अँड सिल्वरकडून पहिल्या एक हजार सभासदांना कानातील ट्रेडिशनल मोत्याच्या कुड्यामाधव मिशनतर्फे सर्व सभासदांना मोफत दंत तपासणीसोबत हमखास आकर्षक बॅगबळीराजा आटाचक्कीतर्फे १४ हजारांची आटाचक्की लकी ड्रॉच्या माध्यमातून जिंकण्याची संधीलकी फर्निचरकडून गोदरेजचे टीव्ही युनिट लकी ड्रॉमार्फत जिंकण्याची संधीरानवारा ॲग्रोफार्म अड रिसॉर्टमध्ये आनंद घेण्याची संधी.Budget 2026: यूपीसाठी 'बजेट धमाका'! एम्स, आयआयटी आणि हायस्पीड ट्रेनची भेट; पाहा अर्थसंकल्पातील ११ महत्त्वाचे मुद्दे.नक्षत्र नॉव्हेल्टीजतर्फे खरेदीवर २० टक्के सूटधागा एक्सक्लुझिव्ह कलेक्शनतर्फे तीन हजारांच्या खरेदीवर १५ टक्के सूटकाले चेतक यांच्याकडून बुकिंगवर पाच हजारांची सूटडर्मा लॅबकडून पहिल्या कन्सल्टिंग शुल्कामध्ये ५० टक्के सवलतवन लाईफ हेल्थ केअरमध्ये पहिल्या कन्सल्टिंग शुल्कामध्ये १०० रूपयांची सवलत.धन्वंतरी फ्रॅक्चर, ऑर्थोपेडिक आणि आथ्रोस्कोपी सेंटरतर्फे उपचारांवर १० टक्के सवलतगोडखिंडीकर शेअर मार्केट ॲकॅडमीतर्फे तनिष्का व परिवारातील सदस्यांना बेसिक इन्व्हेसमेंट कोर्स मोफत यासह तनिष्का सदस्यांना मिळणार...समाजात प्रतिष्ठेचे मानले जाणारे तनिष्का ओळखपत्रआपल्या परिसरातील सामाजिक समस्या सोडविण्याचे प्रशिक्षणव्यवसाय वृद्धीसाठी मार्गदर्शन आणि इतर सहाय्य.क्षमता आणि कौशल्य विकासाचे मुबलक कार्यक्रमसांस्कृतिक आणि मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांची मेजवानीनिवडक चित्रपट आणि नाटकांवर भरघोस सवलत आणि बरेच काही सभासद नोंदणीसाठी. संपर्क९७६५९३७२०५, ९७६४८६१०००, ९३७१८०१०५६, ९९२३८५५७२९,.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.