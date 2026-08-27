कोल्हापूर

Tawde Hotel Illegal Construction: तावडे हॉटेल परिसरातील बांधकामांना अभय नको; कृती समितीची मागणी; आज सर्किट बेंचसमोर सुनावणी

Action Sought Against Illegal Constructions in Tawde Hotel Area: तावडे हॉटेल परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवरील महापालिकेचा निर्णय कायम ठेवावा, अशी कोल्हापूर शहर सर्वपक्षीय कृती समितीची मागणी आहे.
Tawde Hotel Illegal Construction

Tawde Hotel Illegal Construction

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: तावडे हॉटेल परिसरातील अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणांंना नोटीस देऊन घेतलेल्या सुनावणीनंतर अनधिकृत ठरविण्याचा महापालिकेने घेतलेला निर्णय कायम ठेवण्याची गरज कोल्हापूर शहर सर्वपक्षीय कृती समितीने पत्रकाद्वारे व्यक्त केली आहे.

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