कोल्हापूर

Nrusinhawadi Tax : थकबाकीदारांना सवलत, प्रामाणिक करदात्यांना ठेंगा; शासन निर्णयावर नागरिकांमध्ये संताप

RegularTaxpayers Feel Cheated : वर्षानुवर्षे कर न भरणाऱ्यांना सवलत दिल्याने वेळेवर कर भरणाऱ्या नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष व्यक्त होत आहे. थकीत कर सवलतीमुळे होणाऱ्या महसूल घटेची भरपाई शासनाकडून न मिळाल्याने ग्रामपंचायती आर्थिक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
RegularTaxpayers Feel Cheated

RegularTaxpayers Feel Cheated

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नृसिंहवाडी : महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज योजना’ या नावाखाली ग्रामपंचायतींच्या निवासी कर थकबाकीवर ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
village
Gram Panchayat
Villages
Ichalkaranji
tax
Village Scheme
Datta temple in Nrusinhawadi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com