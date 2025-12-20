Nrusinhawadi Tax : थकबाकीदारांना सवलत, प्रामाणिक करदात्यांना ठेंगा; शासन निर्णयावर नागरिकांमध्ये संताप

नृसिंहवाडी : महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज योजना’ या नावाखाली ग्रामपंचायतींच्या निवासी कर थकबाकीवर ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. .या निर्णयावर गावागावांतून उपरोधिक व संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असून, वर्षानुवर्षे कर थकवणाऱ्यांना सवलत आणि नियमित करदात्यांसाठी मात्र कोणतीही तरतूद नाही, असा ठळक विरोधाभास समोर आला आहे..Loni Kalbhor Gram Panchayat : लोणी काळभोर ग्रामपंचायतीची मोठी घोषणा; १ एप्रिल २०२५ पूर्वीच्या निवासी कर थकबाकीवर तब्बल ५०% सवलत!.१३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात १ एप्रिल २०२५ पूर्वीच्या घरफाळा, पाणीपट्टी, दिवाबत्ती आदी थकीत निवासी करांवर तब्बल ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. .या अनाकलनीय निर्णयामुळे नियमित कर भरणाऱ्या नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. अनेक नागरिक दरवर्षी ३१ मार्चपूर्वी किंवा मागणी बिले मिळताच स्वतःहून कर भरतात. अशा वेळी या शासन निर्णयामुळे ‘आजवर आम्ही वेळेवर कर भरून चूक केली का?’ असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे..Sangli News : ९४ कोटींची घरपट्टी थकीत; सांगली महापालिकेचा बड्या थकबाकीदारांवर दणदणीत बडगा, चार मालमत्ता सील!.थकबाकीदारांची निम्मी रक्कम माफ होत असताना नियमित करदात्यांसाठी कोणतीही प्रोत्साहनपर तरतूद केलेली नाही. परिणामी, कर बुडवणाऱ्यांना ‘अच्छे दिन’ आले असून, प्रामाणिक करदात्यांच्या वाट्याला मात्र उपेक्षाच आली असल्याचे चित्र दिसते. .एकीकडे गावागावात समृद्ध पंचायतराज अभियानाचे डंका वाजवला जात असताना, दुसरीकडे या करसवलतीच्या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींवर मोठा आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, या सवलतीमुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात होणाऱ्या घटेची कोणतीही भरपाई शासन करणार नसल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट नमूद आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींचे आर्थिक स्वावलंबन वाढवण्याच्या नावाखाली आलेला हा निर्णय अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर वादाचा विषय ठरण्याची चिन्हे आहेत..ग्रामपंचायत प्रशासन दुहेरी कात्रीतया निर्णयातील खरी मेख गावपातळीवर त्याची अंमलबजावणी करण्यात आहे. शासनाने हा निर्णय ग्रामपंचायतीने आपल्या आर्थिक स्थितीनुसार आणि गरजेनुसार विशेष ग्रामसभेद्वारे घ्यावा, असे नमूद करून सर्वस्वी जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर ढकलली आहे. .परिणामी, सवलत दिल्यास हक्काचे उत्पन्न बुडणार व नियमित करदात्यांचा रोष सहन करावा लागणार; तर सवलत न दिल्यास थकबाकीदार ग्रामपंचायतीला जाब विचारणार-अशा पेचप्रसंगात ग्रामपंचायत प्रशासन अडकले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.