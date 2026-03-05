कोल्हापूर
Teacher Mobile Ban : अध्यापनावेळी शिक्षकांच्या मोबाईल वापरास निर्बंध; हेरवाडमधील कन्या शाळेच्या व्यवस्थापन समितीचा निर्णय, मोबाईल जमा करण्याचे बंधन
Reducing Mobile Use : डिजिटल युगात मोबाईल शिक्षणाचे साधन असले तरी त्याचा अतिरेक विद्यार्थ्यांच्या विचारशक्तीवर परिणाम करत असल्याची चिंता वाढत आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिरोळ तालुक्यातील हेरवाड येथील कन्या विद्या मंदिर शाळेने एक आदर्श निर्णय घेतला आहे.
कुरुंदवाड : डिजिटल युगात मोबाईल आणि इंटरनेट शिक्षणाचे प्रभावी साधन बनले असले, तरी त्याचा अतिरेक विद्यार्थ्यांच्या स्व-विचार क्षमतेवर परिणाम करत असल्याने हेरवाड (ता. शिरोळ) येथील कन्या शाळा व्यवस्थापन समितीने अध्यापनावेळी शिक्षकांच्या मोबाईल वापरावर बंदी घालण्याचा आदर्शवत निर्णय घेतला आहे.