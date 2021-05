Kokan

मंडणगड : कुठलेही संकट आल्यानंतर स्वतःलाच ऑल इज वेल (All is well) म्हणणाऱ्या सुप्रिया चाळके यांनी नकारात्मक विचारांना मनातून काढून टाकत डॉक्टर, नर्स यांचा सल्ला, उत्तम आहार, वाफ घेणे, काढा, भरपूर पाणी पिणे आणि विश्रांती या गोष्टींची चोख अंमलबजावणी करून सकारात्मक विचाराने कोरोनावर मात केली.