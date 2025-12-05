Kolhapur Teacher Strike : शाळा बंद’ आंदोलनात सहभागी शिक्षकांचे वेतन कपात; शिक्षण विभागाच्या आदेशावरून शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट उसळली

कोल्हापूर : शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या (टीईटी) सक्तीविरोधात शिक्षकांनी उद्या, शुक्रवारी शाळा बंद आंदोलन पुकारले आहे. त्यात सहभागी होणाऱ्या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करा, असा आदेश आज कोल्हापूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक प्रभावती कोळेकर यांनी प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत..खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित, विनाअनुदानित शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी हे त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी शाळा बंद आंदोलनात सहभागी होणार आहेत..शुक्रवारी शाळा बंद आंदोलन! शिक्षण विभागाकडून वेतन कपातीचा इशारा; शिक्षकांची नेमकी मागणी काय?.विद्यार्थीहित लक्षात घेता शुक्रवारी कोणतीही शाळा बंद राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. ज्या शाळा बंद राहतील, त्या शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी..ही बाब सर्व शाळांच्या निदर्शनास आणून द्यावी, असा आदेश शिक्षण उपसंचालक कोळेकर यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना परिपत्रकाद्वारे दिला आहे. दरम्यान, या आदेशाचा शिक्षक आमदार प्रा. जयंत आसगावकर यांनी निषेध व्यक्त केला आहे. .आंदोलनातील शिक्षकांवर होणार विनावेतनाची कारवाई! आज शिक्षकांचे शाळा बंद आंदोलन, पण महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेचा नाही पाठिंबा.शिक्षक, कर्मचारी हे सनदशीर मार्गाने शाळा बंद आंदोलनात सहभागी होत आहेत. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेता शाळा बंद राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. इथपर्यंत शिक्षण विभागाचे म्हणणे योग्य होते..परंतु, गैरहजर राहिलेल्यांचे वेतन कपात करणे हे म्हणणे संयुक्तिक वाटत नाही. त्यावर निषेध व्यक्त करतो. वेतन कपातीची कारवाई टाळावी, अशी मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे. शिक्षण विभागाकडून आमचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याच्या प्रतिक्रिया शिक्षकांनी व्यक्त केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.