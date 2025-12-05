कोल्हापूर

Kolhapur Teacher Strike : शाळा बंद’ आंदोलनात सहभागी शिक्षकांचे वेतन कपात; शिक्षण विभागाच्या आदेशावरून शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट उसळली

Education Department Issues : टीईटीच्या सक्तीविरोधात शिक्षकांनी पुकारलेल्या ‘शाळा बंद’ आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करण्याचे आदेश विभागीय उपसंचालकांनी दिले.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या (टीईटी) सक्तीविरोधात शिक्षकांनी उद्या, शुक्रवारी शाळा बंद आंदोलन पुकारले आहे. त्यात सहभागी होणाऱ्या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करा, असा आदेश आज कोल्हापूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक प्रभावती कोळेकर यांनी प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

