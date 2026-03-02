कोल्हापूर

Kolhapur Sports : पश्‍चिम महाराष्ट्रात क्रिकेटचे बदलते अर्थकारण; टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा ः सामन्यांत लाखोंची कमाई; व्यावसायिक स्पर्धांचा ट्रेंड

Western Maharashtra : कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रात टेनिस बॉल क्रिकेटचा हंगाम म्हणजे आता केवळ खेळ नाही, तर कोट्यवधींची उलाढाल करणारे अर्थचक्र ठरले आहे. लाखोंची बक्षिसे, आयकॉन खेळाडू, थेट प्रक्षेपण आणि प्रायोजकत्वामुळे ग्रामीण भागात क्रिकेटचे नवे अर्थकारण आकार घेत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सचिन भोसले

कोल्हापूर : कोल्हापूरसह पश्‍चिम महाराष्ट्रात सध्या टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धांचा अक्षरशः महोत्सव रंगला आहे. गावोगावी लाखोंची बक्षिसे जाहीर होत असून, या स्पर्धांमुळे स्थानिक अर्थकारणाला मोठी चालना मिळत आहे.

