कोल्हापूर

Kolhapur TET : टीईटी पेपरफुटी घोटाळ्यात ८०० पानी दोषारोपपत्र; २७ आरोपी जेरबंद, बिहारपर्यंत पोहोचली तपासाची साखळी!

Chargesheet Filed : शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पेपरफुटीप्रकरणाने राज्यात मोठी खळबळ उडवली होती. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये उघडकीस आलेल्या या घोटाळ्याची पाळेमुळे थेट बिहारपर्यंत पोहोचल्याचे तपासात स्पष्ट झाले. ८०० पानांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल
chargesheet submitted in the TET paper leak

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : शिक्षक पात्रता परीक्षेचा (टीईटी) पेपर फुटल्याचा प्रकार नोव्हेंबर २०२५ मध्ये उघडकीस आला होता. गुन्ह्याचा तपास करून याची पाळेमुळे बिहारपर्यंत असल्याचे पोलिसांनी उजेडात आणले. शिक्षक, संस्थाचालकांसह २९ जणांविरोधात ८०० पानांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. अद्यापही काही परप्रांतीय तरुण पसार असून, त्यांचा शोध घेतला जात
आहे.

