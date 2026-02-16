Kolhapur TET : टीईटी पेपरफुटी घोटाळ्यात ८०० पानी दोषारोपपत्र; २७ आरोपी जेरबंद, बिहारपर्यंत पोहोचली तपासाची साखळी!

कोल्हापूर : शिक्षक पात्रता परीक्षेचा (टीईटी) पेपर फुटल्याचा प्रकार नोव्हेंबर २०२५ मध्ये उघडकीस आला होता. गुन्ह्याचा तपास करून याची पाळेमुळे बिहारपर्यंत असल्याचे पोलिसांनी उजेडात आणले. शिक्षक, संस्थाचालकांसह २९ जणांविरोधात ८०० पानांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. अद्यापही काही परप्रांतीय तरुण पसार असून, त्यांचा शोध घेतला जात आहे..सोनगे (ता. कागल) येथील फर्निचर कारखान्यात टीईटीचा पेपर फोडण्याच्या तयारीतील टोळीवर पोलिसांनी २२ नोव्हेंबरच्या रात्री छापा टाकून कारवाई केली होती. याप्रकरणी स्थानिकांसह कऱ्हाडच्या बेलवाडी येथे करिअर अकॅडमी चालविणारा महेश गायकवाड व त्याचा भाऊ संदीप गायकवाड यांनी नावे उघडकीस आली होती. .Chhatrapati Sambhajinagar: शिक्षण क्षेत्रात खळबळ! 12 वीच्या परीक्षेत काॅपी, केंद्र संचालकासह २४ जणांवर गुन्हे, बोर्ड करणार चौकशी.. .तसेच पेपर फुटल्याची कबुलीही अनेक परीक्षार्थींनी दिली होती. तपासामध्ये याची पाळेमुळे बिहारपर्यंत पोहोचून रितेशकुमार, महंमद साहिद अझहर हुसेन (दोघे रा. बिहार) यांची नावेही समोर आली..पोलिसांनी दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रामध्ये महेश भगवान गायकवाड (वय ४१), संदीप भगवान गायकवाड (४६, दोघे रा. बेलवाडी, ता. कऱ्हाड), दत्तात्रय आनंदा चव्हाण (३२, कासारपुतळे, राधानगरी), गुरुनाथ गणपती चौगले (३८, सोन्याची शिरोली, राधानगरी), अक्षय नामदेव कुंभार (२७, सोनगे, कागल), किरण साताप्पा बरकाळे (३०, ढेंगेवाडी, राधानगरी), नागेश दिलीप शेंडगे (३०, सावर्डे पाटणकर, राधानगरी), .Maharashtra TET Result : राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षेचा निकाल जाहीर; ५० हजार उमेदवार शिक्षक होण्यासाठी पात्र!.राहुल अनिल पाटील (३१, शिंदेवाडी, गडहिंग्लज), दयानंद भैरू साळवी (४१, तमनाकवाडा, कागल), अमोल पांडुरंग जरग (३५, रा. सरवडे, राधानगरी), स्वप्नील शंकर पोवार (३५), रोहित पांडुरंग सावंत (३५, दोघे रा. कासारपुतळे, राधानगरी), अभिजित विष्णू पाटील (४० बोरवडे, कागल), इंद्रजित प्रवीण पुस्तके (३१), रणधीर तुकाराम शेवाळे (४६, दोघे रा. सैदापूर, ता. कऱ्हाड), तेजस दीपक मुळीक (२२, निमसोड, ता. कडेगाव, सांगली), .प्रणय नवनाथ सुतार (३२, खोजेवाडी, सातारा), संदीप शिवाजी सुतार (४०, कोपार्डे हवेली, ता. कऱ्हाड), श्रीकांत नथुराम चव्हाण (४३, विद्यानगर, कऱ्हाड), महेश नारायण बोरनाक (४३, बामणे, ता. भुदरगड), तानाजी मुरलीधर डोईफोडे (३५, रा. पंढरपूर, सोलापूर), अविनाश पांडुरंग कणसे (४०, शेणोली, ता. कऱ्हाड), .रामदास नारायण कळंत्रे (सोनगे, ता. कागल), आकाश बाबासाहेब कदम (२६, बेलवाडी, कऱ्हाड), दीपक चंद्रकांत कांबळे (३०, करवडी, कराड), दत्तात्रय आण्णासाहेब लंबे (३६, बानगे, कागल), रितेशकुमार व महंमद साहिद अझहर हुसेन (दोघे रा. बिहार) अशा २८ संशयितांचा यामध्ये समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.