TET Paper Leak : टीईटी पेपरफुटीचा धागा बिहारपर्यंत; कोल्हापूर कनेक्शन उघड, पोलिसांच्या मौनामुळे संशय अधिक गडद!

कोल्हापूर : शिक्षक पात्रता परीक्षेतील (टीईटी) पेपर फुटीचे रॅकेट थेट बिहारपर्यंत असल्याची माहिती आज पुढे आली. तेथील दोघांची नावे पुढे आल्याची माहिती स्थानिकंकडून मिळते. मात्र, याबाबत पोलिस अधीक्षकांसह तपास अधिकारी उपअधीक्षकांनी मौन बाळगल्यामुळे तपासाबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे..टीईटी परीक्षेतील (TET Paper Leak) संशयितांची यादी वाढत जात असतानाच तपासात बिहारमधून (Bihar) प्रश्नपत्रिका कोल्हापुरात आणल्याची माहिती पुढे आली आहे. यामध्ये दोघांची नावेही पुढे आली आहेत. त्यांनीच कोल्हापूरचे कनेक्शन ठेवले होते. याचसोबत कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा येथेही त्यांचे कनेक्शन असल्याची माहिती पुढे आली आहे..'धनंजय मुंडेंसारखा विचित्र माणूस पृथ्वीतलावर नाही'; वाल्मीक कराडची आठवण काढणाऱ्या मुंडेंवर जरांगेंची सडकून टीका.तसेच येथील शिक्षकांना पेपर देण्याचे नियोजन झाले होते. यामध्ये काही प्राचार्य, मुख्याध्यापक, शिक्षकांचाही समावेश असल्याची माहिती पुढे आली असली तरीही त्याला पोलिसांनी दुजोरा दिलेला नाही. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा आणि मुरगूड पोलिस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांकडून याचा तपास सुरू झाला आहे..या तपासात बिहार कनेक्शन पुढे आले आहे. तेथील दोघांची नावे पोलिसांना मिळाली आहेत. त्यांच्यापर्यंत पोहचण्यासाठी पोलिसांचे पथक कार्यरत झाले आहे. मात्र, याबाबत पोलिस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता आणि तपास अधिकारी करवीरचे पोलिस उपअधीक्षक सुजितकुमार क्षीरसागर यांनी मौन बाळगले आहे. जिल्ह्यातील शैक्षणिक क्षेत्रातील काहींचा पेपरफुटीत समावेश असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या तपासात काहींना वगळण्यासाठी तपासात अधिक गोपनीयता बाळगली जात असल्याची शंका वाढत आहे..Mahadev Jankar : 'आई शप्पथ सांगतो, कमळाला मतदान करू नका'; प्रचार सभेत महादेव जानकरांचा भाजपवर जोरदार निशाणा.खोलवर तपास झाल्यास ...जिल्ह्यातील तपासासोबतच आता पश्चिम महाराष्ट्र आणि बिहारपर्यंत तपासाचे धागेदोरे असल्याची माहिती स्थानिकांकडून दिली जात आहे. मात्र, याला वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडून दुजोरा दिला जात नाही. त्यामुळे या तपासात पोलिसांवर दबाव असल्याचे दिसून येते. खोलवर तपास झाल्यास अनेकांचे पितळ उघडे होणार आहे. मात्र, यावर पांघरून घातले जात असल्याची शंका वाढत आहे..दोघांची पोलिस कोठडी वाढविलीमुरगूड : कोल्हापूर सांगली, सातारा यासह अन्य जिल्ह्यांत व्याप्ती असलेल्या टीईटी परीक्षेचे पेपर फोडण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या टोळीमधील अटकेत असलेल्या संशयित आरोपींकडून पोलिस तपासात बिहार - पाटणापर्यंत या प्रकरणाचे धागेदोरे गेल्याची माहिती पोलिस सूत्रांकडून मिळाली आहे..दरम्यान, याप्रकरणी अटकेत असलेला मुख्य सूत्रधार महेश गायकवाड याला २९ नोव्हेंबरपर्यंत, तर राहुल पाटील याला २७ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी वाढवून देण्यात आली. अटकेतील इतर १६ जणांना न्यायालयीन कोठडी मिळाली आहे. जिल्हा पोलिसप्रमुख योगेश कुमार गुप्ता यांनी या प्रकरणाची वाढती व्याप्ती लक्षात घेऊन आज सायंकाळी कागल येथे न्यायालयात नेण्यात आलेल्या संशयितांकडून कागल पोलिस ठाण्यात अधिक माहिती घेतल्याचे समजते. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास उपविभागीय अधिकारी सुजितकुमार क्षीरसागर यांच्याकडे सोपविला आहे..शिक्षकांच्या पडताळणीसाठी पाठविला सहसंचालकांना अहवालटीईटी परीक्षेच्या पेपर फोडण्याच्या प्रयत्नातील प्रकारात काही शिक्षक असल्याची माहिती समोर आली आहे. या शिक्षकांची पडताळणी करण्यासाठी कोल्हापूर विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी आज जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कोल्हापूर विभागीय उच्च सहसंचालकांना अहवाल पाठविला आहे..टीईटी परीक्षेचा पेपर फुटीप्रकरणात मुरगूड पोलिसांनी केलेल्या तपासणी आणि कारवाईचा अहवाल काल, सोमवारी रात्री उशिरा कोल्हापूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाला प्राप्त झाला. पोलिसांनी दिलेल्या या अहवालामध्ये अठरा जणांची नावे आहेत. त्यापैकी कितीजण शिक्षक म्हणून प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ अथवा वरिष्ठ महाविद्यालयात सेवेत आहेत. त्याची पडताळणी करण्यासाठी संबंधित अहवाल शिक्षण उपसंचालकांनी आज जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कोल्हापूर विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकांना पाठविला आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग आणि उच्च शिक्षण सहसंचालकांचा शिक्षक पडताळणीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आणि त्यामध्ये दोषी ठरणाऱ्या शिक्षकांवर नियमानुसार कारवाई केली जाणार असल्याचे शिक्षण उपसंचालक प्रभावती कोळेकर यांनी सांगितले..