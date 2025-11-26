कोल्हापूर

TET Paper Leak : टीईटी पेपरफुटीचा धागा बिहारपर्यंत; कोल्हापूर कनेक्शन उघड, पोलिसांच्या मौनामुळे संशय अधिक गडद!

Bihar Connection Emerges in Kolhapur TET Paper Leak Case : टीईटी पेपरफुटी प्रकरणात बिहारपर्यंत कनेक्शन आढळले असून दोन नवी नावे पुढे आली आहेत.
सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : शिक्षक पात्रता परीक्षेतील (टीईटी) पेपर फुटीचे रॅकेट थेट बिहारपर्यंत असल्याची माहिती आज पुढे आली. तेथील दोघांची नावे पुढे आल्याची माहिती स्थानिकंकडून मिळते. मात्र, याबाबत पोलिस अधीक्षकांसह तपास अधिकारी उपअधीक्षकांनी मौन बाळगल्यामुळे तपासाबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.

