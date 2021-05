कोल्हापूरात शनिवारी मध्यरात्रीपासून लॉकडाऊन सुरू

कोल्हापूर : शहरात शनिवारी (saturday) (ता.१५) मध्यरात्रीपासून (midnight) लॉकडाऊनला (lockdown) प्रारंभ झाला. या पार्श्वभूमीवर सर्व प्रवेश मार्गांवर पोलिसांनी नाकेबंदी केली होती. येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनांची कसून तपासणी केली जात होती. शहरातील प्रमूख चौक, रस्ते या ठिकाणीही पोलिस बंदोबस्त होता. मध्यरात्रीपासून पोलिसांनी सर्वप्रकारची वाहतूक बंद केली. (The lockdown has started from midnight on saturday in kolhapur)

जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसागणीक वाढत आहे. मृत्यूदर अन्य जिल्ह्याच्या तुलनेत जास्त असून याची दखल केंद्रीय पातळीवर घेतली गेली. संपूर्ण लॉकडाउन हाच एकमेव पर्याय असल्याने शनिवारी (ता.१५) रात्री ते रविवारी (ता.२३) पर्यंत आठ दिवसांचे लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे शनिवारी (ता.१५) मध्यरात्रीपासूनच शहरात कडेकोट बंदोबस्त लावण्यात आला आहे. दरम्यान, सायंकाळी शहर आणि उपनगरात वादळी वाऱ्यासह पाऊस पडला. यामुळे काही ठिकाणी झाडे उन्मळून पडली. वीजेच्या तारांवर झाडे पडल्याने त्या परिसरातील विद्युत पुरवठा खंडीत झाला होता. रात्री उशिरा या ठिकाणी पुन्हा विद्युत पुरवठा सुरू झाला. मात्र तोपर्यंत अर्धे शहर अंधारात बुडाले होते.

