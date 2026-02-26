Thomas Candy : इंग्लंडमध्ये जन्म, पण मराठी भाषेसाठी ५० वर्षे काम; विरामचिन्हांच्या जनकाचं स्मारक दुर्लक्षित

कोल्हापूर : स्वल्पविराम, अर्धविराम, पूर्णविराम, प्रश्नचिन्ह, उदगारवाचक चिन्ह या पाच विरामचिन्हांनी मराठी भाषा अधिक समृद्ध केली. त्याचे जनक मेजर थॉमस कॅंडी यांच्या महाबळेश्वर येथील ख्रिस्ती दफनभूमीतील स्मारक अजूनही दुर्लक्षित आहे..उद्या (ता. २६) पासून त्यांच्या शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सवी स्मृतिवर्षाला प्रारंभ होणार आहे. यानिमित्ताने तरी आता या स्मारकाचे संवर्धन व्हावे, अशी मागणी आता होत आहे. थॉमस कॅंडी यांचा जन्म इंग्लंडमधील; पण ईस्ट इंडिया कंपनीच्या निमित्ताने ते १८२२ मध्ये भारतात आले. .हौस ऑफ बांबू - ही नटरंगी नार...!.त्यानंतर त्यांनी विविध पदांवर काम केले. पुण्यातील संस्कृत कॉलेजचे प्राचार्य म्हणूनही त्यांनी काम केले. वयाच्या बावीसाव्या वर्षी मराठी-इंग्रजी शब्दकोश तयार करण्याच्या कामाशी ते जोडले गेले. .त्यानंतर पुढील पन्नास वर्षे त्यांनी महाराष्ट्रात राहूनच शब्दकोश, भाषांतर, मराठी लेखन व संपादन, व्याकरणातील सुधारणांसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. मराठीत विरामचिन्हांची खऱ्या अर्थाने सुरुवात केली ती कॅंडी यांनीच..Premium|Satara Literary Heritage : साहित्य, कला अन् संस्कृती .त्यांनी लिहिलेली ‘विरामचिन्हांची परिभाषा’ ही छोटी पुस्तिका १८५० मध्ये प्रकाशित झाली, त्यालाही आता १७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. महात्मा जोतिबा फुले यांच्या शैक्षणिक कार्यालाही कॅंडी यांनी प्रोत्साहन दिले..स्मारक पुन्हा उजेडात आले...मराठी- इंग्रजी शब्दकोशाबरोबरच नीतिबोधकथा, नवीन लिपिधारा, वाचनपाठमाला, भाषणसांप्रदायिक वाक्ये, हिंदुस्थानचे वर्णन आदी पुस्तकेही त्यांनी लिहिली आहेत. ‘द इंडियन पिनल कोड’, ‘न्यू पिनल कोड’ची भाषांतरेही सरकारने त्यांच्याकडूनच करून घेतली आहेत. २६ फेब्रुवारी १८७७ ला त्यांचे महाबळेश्वर येथे निधन झाले. .त्यांच्या पार्थिवावर तेथील खिश्चन दफनभूमीत अंत्यसंस्कार झाले. पण, त्याची फारशी माहिती नव्या पिढीला नाही. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर मेहता पब्लिशिंग हाऊस प्रकाशन संस्थेचे अनिल मेहता यांनी महाबळेश्वर येथे जाऊन माहिती घेतली आणि त्यांचे स्मारक पुन्हा उजेडात आले..ते सांगतात, ‘सुरुवातीला तेथील चर्चमध्ये जाऊन माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. पण, तेथे कुणीच नव्हते. अखेर दफनभूमीत जाऊन स्मारक शोधण्याचा प्रयत्न केला. पण, सर्वत्र पालापाचोळा होता. बऱ्याच प्रयत्नानंतर अखेर स्मारक सापडले. त्याची माहिती तत्कालीन लोकप्रतिनिधींना दिल्यानंतर त्याच्या संवर्धनाची केवळ ग्वाही मिळाली. पुढे काहीच झाले नाही.’.२६ फेब्रुवारी विरामचिन्हे दिवस साजरा करा२७ फेब्रुवारी हा मराठी भाषा दिवस म्हणून साजरा केला जातो. २८ फेब्रुवारी भारतीय विज्ञान दिन म्हणून साजरा होतो. याच पार्श्वभूमीवर २६ फेब्रुवारी हा विरामचिन्हे दिवस म्हणून साजरा व्हावा, अशीही मागणी आता पुढे आली आहे. यानिमित्ताने कॅंडी यांच्या कार्याची माहिती नव्या पिढीलाही होईल, हाच त्यामागील हेतू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.