Tiger Swimming Incident : चांदोली धरणात तब्बल दिड किमी वाघीण पोहली, थरारक ‘मगरी'च्या मिठीतून वाचली; व्याघ्र संवर्धनात झाली ऐतिहासिक नोंद

Tiger Movement Chandoli Dam : मगरींनी भरलेलं चांदोलीचं धरण. तेही दीड किलोमीटर न थांबता हे पार करून ‘ताडोबा’तून आलेल्या ‘तारा’ने महाराष्ट्रातील व्याघ्य संवर्धनात एक ऐतिहासिक नोंद केली आहे. हो, आपली तारा वाघीण आता झोळंबी पठारावर वावरतीय. ‘मगर’मिठीतून तिने केलेला हा प्रवास आता वनविभागाच्या रेकॉर्डवर आला आहे..तिला लावण्यात आलेल्या ‘रेडिओ कॉलर’च्या माध्यमातून तिची ही वाटचाल नोंदवण्यात आली आहे. तिच्या पुढील प्रवासावरही आता वनविभागाचे लक्ष राहणार आहे. तूर्त ‘तारा’चा मुक्त संचार प्राणिप्रेमींसाठी आनंददायी ठरतोय..तारा वाघीण सोनार्लीच्या सॉफ्ट रिलीज पिंजऱ्यातून बाहेर पडल्यानंतर शुक्रवारी तिने चांदोली धरणाच्या वसंत सागर जलाशयातून दीड किलोमीटर अंतर कापत ती झोळंबी पठाराकडे आली आहे. सध्या ही वाघीण नवीनच असल्याने पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी काही काळासाठी बंद पर्यटन मार्ग करण्यात आला होता..Tiger Attack: वन्यप्राण्याच्या हल्ल्यात वृद्धाचा मृत्यू; पवनी शहरात दहशतीचे वातावरण, नागरिकांमध्ये संतापाची लाट.अचानक वाघिणीने मार्ग बदलत वसंत सागर जलाशायातून थेट ‘जनीचा आंबा’ करत झोंळबी पठारावर ठिय्या मांडला होता. हे ठिकाण खुंदलापूर धनगरवाडा, तसेच कचणी धनगरवाड्यापासून लगतच असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.आज परिसरात पसरलेल्या चित्रफितीवरून तिने आपला मार्ग कचणीच्या धनगर वाड्यापासून पाटण विभागातील जंगलातून पुढे भ्रमंती करत असल्याचे दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.