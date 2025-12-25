कोल्हापूर

Tiger Swimming Incident : चांदोली धरणात तब्बल दिड किमी वाघीण पोहली, थरारक ‘मगरी'च्या मिठीतून वाचली; व्याघ्र संवर्धनात झाली ऐतिहासिक नोंद

Tiger Swims 1.5 km Chandoli Dam: चांदोली धरणात तब्बल दिड किमी अंतर वाघीण पोहत गेली आणि ‘मगरी’च्या मिठीतून बचावत व्याघ्र संवर्धनाच्या इतिहासात दुर्मीळ नोंद झाली.
Sandeep Shirguppe
Tiger Movement Chandoli Dam : मगरींनी भरलेलं चांदोलीचं धरण. तेही दीड किलोमीटर न थांबता हे पार करून ‘ताडोबा’तून आलेल्या ‘तारा’ने महाराष्ट्रातील व्याघ्य संवर्धनात एक ऐतिहासिक नोंद केली आहे. हो, आपली तारा वाघीण आता झोळंबी पठारावर वावरतीय. ‘मगर’मिठीतून तिने केलेला हा प्रवास आता वनविभागाच्या रेकॉर्डवर आला आहे.

