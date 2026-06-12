Tilari Forest women killing Case : घटस्फोटीत महिलेसोबत संबंध, लग्नाचं अमिष दाखवून तिलारी जंगलात नेत केला खून; पितापुत्राचा रक्तरंजित थरार

संशयित बसवराज संस्कृतचा शिक्षकअडीच वर्षे महिलेसोबत सूतलग्नात अडथळे आणल्याने मनात रागबापलेकाने मिळून रचला कट.Father Son Crime Case : तिलारी घाटात आढळलेल्या अनोळखी महिलेच्या खुनाचा गुन्हा स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने अवघ्या काही दिवसांत छडा लावला. गंगव्वा सत्यप्पा हंचीमणी (वय २५, रा. वंटमुरी, जि. बेळगाव) असे तिचे नाव आहे. यातील मुख्य संशयित बसवराज यलाप्पा करणावर (३३), त्याचे वडील यल्लाप्पा महिलाप्पा करणावर (५७, दोघे रा. राजकट्टी, हुक्केरी) व लगमाप्पा अंकलगी (३७, रा. केंचनट्टी, बेळगाव) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत..याबाबत चंदगड पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : गंगव्वा घटस्फोटित असून तिने बसवराजला लग्नाचा तगादा लावला होता. तिने दोन वेळा त्याचे ठरलेले लग्नही मोडल्याचा राग मनात धरून पितापुत्राने हा खून केल्याचे उघडकीस आले. तिलारी घाटातील जंगल परिसरात २९ मे रोजी सुमारे ३० ते ३५ वर्षे वयोगटांतील एका महिलेचा मृतदेह आढळला होता. चंदगड पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला..स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस निरीक्षक सुशांत चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पथक स्थापन करण्यात आले. तपासादरम्यान एक संशयित क्रूझर वाहन आणि नंतर एका मोटारसायकलीचा माग काढण्यात पोलिसांना यश आले..तिलारी घाटात आढळलेली अपघातग्रस्त गाडी आणि महिलेला सोडणारा संशयित बसवराज करणावर याचा शोध घेण्यात आला. त्यानंतर अपघातग्रस्त मोटारीतील यल्लप्पा करणावर, लगमाप्पा अंकलगी याला ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीत मृत महिला गंगव्वा असून तिचा तिलारी घाटात खून केल्याची कबुली संशयितांनी दिली आहे..Kolhapur Engineer End Life : वडिलांचा कारखाना, भाऊ परदेशात नोकरीला; एम.टेक विशालचा टोकाचा निर्णय, MIDC रोडवर धक्कादायक घटना.लग्न करण्याचा बहाणा...गंगव्वासोबत असलेल्या अनैतिक संबंधामुळे तिने बसवराजकडे लग्नाचा तगादा लावला होता. त्याची ठरलेली दोन लग्ने मोडण्यातही ती पुढे होती. त्याने २५ मे रोजी तिला लग्न करण्याच्या बहाण्याने दुचाकीवरून कोल्हापूर नाक्यापर्यंत आणले. विशाळगड येथे लग्न करायचे असून वडिलांसोबत मोटारीतून पुढे जा असे सांगून सोडले. काही वेळात यल्लप्पा व लगमाप्पाने गंगव्वाला तिलारी घाटात नेऊन संपवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.