कोल्हापूर

Tilari Forest women killing Case : घटस्फोटीत महिलेसोबत संबंध, लग्नाचं अमिष दाखवून तिलारी जंगलात नेत केला खून; पितापुत्राचा रक्तरंजित थरार

Tilari Forest News : तिलारी जंगलात एका घटस्फोटीत महिलेचा निर्घृण खून झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लग्नाचे आमिष दाखवून जंगलात नेल्यानंतर हत्या केल्याचा आरोप असून पितापुत्राचा सहभाग उघड झाला आहे.
Tilari Forest women killing Case news

Tilari Forest women killing Case news

esakal

Sandeep Shirguppe
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Father Son Crime Case : तिलारी घाटात आढळलेल्या अनोळखी महिलेच्या खुनाचा गुन्हा स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने अवघ्या काही दिवसांत छडा लावला. गंगव्वा सत्यप्पा हंचीमणी (वय २५, रा. वंटमुरी, जि. बेळगाव) असे तिचे नाव आहे. यातील मुख्य संशयित बसवराज यलाप्पा करणावर (३३), त्याचे वडील यल्लाप्पा महिलाप्पा करणावर (५७, दोघे रा. राजकट्टी, हुक्केरी) व लगमाप्पा अंकलगी (३७, रा. केंचनट्टी, बेळगाव) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत.

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