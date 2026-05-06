जनगणनेला नागरिकांनी सहकार्य करावे

जनगणनेस
सहकार्य करावे;
मुख्याधिकारी गवळी
जयसिंगपूर ः ‘‘देश विकासाच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या जनगणनेच्या कार्यास नागरिकांनी प्रगणकांना सहकार्य करावे. डिजिटल स्वरूपात जनगणना होणार आहे. नागरिकांनी प्रगणकांना माहिती देऊन देशहिताच्या मोहिमेत सहभाग नोंदवावा,’’ असे आवाहन मुख्याधिकारी टीना गवळी यांनी केले आहे. त्या म्हणाल्या, ‘‘जनगणना २०२७''च्या पहिल्या टप्प्याची घोषणा केली असून एक एप्रिलपासून मोहिमेला अधिकृतरीत्या सुरुवात झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात ''घरयादी'' आणि ''गृहगणना'' केली जाणार असून यासाठी सरकारने ३३ प्रश्नांची यादी अधिसूचित केली आहे. प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाला १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर या दरम्यान आपल्या सोयीनुसार ३० दिवसांचा कालावधी निवडून ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत नियुक्त केलेले प्रगणक घराघरात जाऊन घराची मालकी, घराचा वापर आणि घराच्या बांधकामाची माहिती घेतील.पहिल्या टप्प्यातील गृहगणना सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण झाल्यानंतर फेब्रुवारी २०२७ मध्ये प्रत्यक्ष लोकसंख्या गणनेचा दुसरा टप्पा राबवला जाईल.’
