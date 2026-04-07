नाईकवाडी ः हालसिद्धनाथ मंदिर सभागृहाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना राजेश पाटील. शेजारी रामाप्पा करिगार, महाबळेश्वर चौगुले, सागर पाटील, प्रभावती बागी.
मावळत्या सूर्यालाही
लोक नमस्कार करतात
राजेश पाटील ः नाईकवाडीत सांस्कृतिक हॉलचे उद्घाटन
सकाळ वृत्तसेवा
नूल, ता. ७ ः ‘आमदारकीच्या कालावधीत मतदारसंघात सोळाशे कोटी रुपये विकास निधी आणला. परंतु गेल्या निवडणुकीत धनशक्तीने जनशक्तीवर मात केली. उगवत्या सूर्याला नमस्कार करणारे असतातच. मात्र, मावळत्या सूर्यालाही नमस्कार करणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. पराभूत झालो असलो तरी जनतेचे माझ्यावरील प्रेम कमी झालेले नाही. हीच माझ्या विकासकामाची पोचपावती आहे. यापुढेही विकासकामात कुठेच कमी पडणार नाही,’ अशी ग्वाही माजी आमदार राजेश पाटील यांनी दिली.
जरळी (ता. गडहिंग्लज) येथील जरळीपैकी बाबाण्णावर व नाईकवाडी वसाहतीमधील सांस्कृतिक हॉलच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. सरपंच सागर पाटील अध्यक्षस्थानी होते. या हॉलसाठी माजी आमदार पाटील यांनी १५ लाखांचा निधी दिला आहे.
हालसिद्धनाथ मंदिराच्या धार्मिक कार्यक्रमास धनगरी वालंग वादन कार्यक्रम झाला. अभिषेक, दंडवत असे धार्मिक झाले. यावेळी अनिकेत कोणकेरी, अभिजित पाटील यांची भाषणे झाली. हालसिद्धनाथ मंदिर समितीतर्फे सर्वांचा सत्कार झाला. रामाप्पा करिगार, बाबासाहेब पाटील-मुगळीकर, महाबळेश्वर चौगुले, ऋषिकेश पाटील, प्रभावती बागी, गंगाराम बाबाण्णावर, कुमार नाईक, बाळू धनगर, सुरेश हजारे, बाळू धनगर, आल्लाप्पा बाबानावर, महादेव धनगर, विठ्ठल धनगर, मनोहर नाईक आदी उपस्थित होते. विठ्ठल चौगुले यांनी स्वागत केले. रामचंद्र जाधव यांनी सूत्रसंचालन केले. संजना बाबाण्णावर यांनी आभार मानले.
