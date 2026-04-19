इचल : संक्षिप्त

स्पर्धा परीक्षेतील यशाबद्दल
अश्विनी लोहारचा सत्कार
इचलकरंजी ः महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे कर सहाय्यक व महसूल सहाय्यक पदासाठी घेतलेल्या स्पर्धा परीक्षेत अश्विनी लोहार हिने यश प्राप्त केले. तिचा महापालिका कामगार युनियन व के. एल. मलाबादे महापालिका सेवकांची सहकारी पतसंस्थेतर्फे अध्यक्ष ए. बी. पाटील यांच्या हस्ते सत्कार झाला. यशात महापालिकेच्या गुरुवर्य रवींद्रनाथ टागोर वाचनालयाचे सहकार्य लाभले असल्याचे तिने सांगितले. तिचे वडील महापालिकेच्या घंटागाडीवर कर्मचारी आहेत, तर इतर वेळी ते रिक्षा चालवितात. शंकर अगसर, हरी माळी, गणेश शिंदे, प्रशांत आरगे, स्मिता आवळे, धनंजय पळसुले, मिलिंद वेदपाठक, सुभाष आवळे, अमोल लाखे, राजश्री कोरगावकर आदी उपस्थित होते.
कॅन्सरग्रस्तांसाठी
केस दान केलेल्यांचा गौरव
इचलकरंजी ः येथील माहेश्वरी सभेतर्फे कॅन्सरग्रस्त रुग्णांसाठी केस दान केलेल्या दात्यांचा सन्मानपत्र देऊन विशेष गौरव करण्यात आला. डाॅ. एस. पी. मर्दा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कार्यक्रमासाठी कॅन्सर तज्ज्ञ डाॅ. योगेश बंग यांच्यासह उपमहापौर अनिल डाळ्या उपस्थित होते. अध्यक्ष रामगोपाल मालाणी, सुनील मुदंडा, पुरुषोत्तम जाजू, मनोज चांडक, गोपाल मालू आदी उपस्थित होते. उमेशचंद राठी यांचे सहकार्य लाभले. या उपक्रमासाठी १०५ नागरिकांनी केस दान केले. यातून कॅन्सरग्रस्त रुग्णांसाठी विग तयार केला जाणार आहे.
