स्वीकृत नगरसेवकांना
नोटिसा काढण्याचे आदेश
इचलकरंजी ः इचलकरंजी महापालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवक निवडीबाबत माजी नगरसेवक दीपक ढेरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्या. माधव जामदार व न्या. प्रवीण पाटील यांच्या बेंचसमोर सुनावणी झाली. त्यात स्वीकृत नगरसेवकांना दोन आठवड्यात उत्तर देण्याबाबत नोटिसा काढण्याचे आदेश दिले आहेत. या निवडी नियमबाह्य असल्याची तक्रार ढेरे यांनी याचिकेत केली आहे. स्वीकृत नगरसेवक पदावर तज्ज्ञ व अनुभवी व्यक्तींची नियुक्ती करण्याचे शासनाचे निकष आहेत. पण शासन निर्देश डावलून सर्व सहाजणांची निवड प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.