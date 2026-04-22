गड- कर्मचारी संप

खरेदी-विक्री व्यवहारांवर परिणाम
कर्मचाऱ्यांचा संप ः नागरिकांची गैरसोय, दाखलेही मिळेनात
सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज, ता. २२ ः विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी पुकारलेल्या बेमुदत काम बंद आंदोलनात महसूलसह मुद्रांक सहाय्यक निबंधक कार्यालयातील कर्मचारीही सहभागी झाले आहेत. परिणामी निबंधक कार्यालयात जमीन, फ्लॅट, घरांच्या खरेदी-विक्री व्यवहार तटलेले आहेत. आंदोलन न मिटल्याने ते हैराण झाले आहेत. खरेदी-विक्रीचे व्यवहार ठप्पच झाल्याने शासनाच्या महसूलावरही परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे. साधारण रोज २० ते २५ विविध व्यवहाराचे दस्त येथे होत असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच तहसील कार्यालयाचे कामकाजही ठप्प झाले आहे.
महसूल विभागातील कर्मचारी, अधिकारी विविध मागण्यांसाठी काम बंद आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. यापूर्वीच संघटनेच्यावतीने मागण्यांची पूर्तता करा; अन्यथा काम बंदचा इशारा दिला होता. नोव्हेंबर २०२५ नंतर नियुक्त कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना अंमलबजावणीची अधिसूचना काढावी यासह इतर प्रमुख मागण्यांसाठी शासनाला पत्र दिले होते. परंतु, सोमवारी रात्रीपर्यंत तोडगा न निघाल्याने काम बंदचे आंदोलन सुरू केल्याचे संघटनेने सांगितले. दरम्यान, आंदोलनात गडहिंग्लज महसूलसह विविध कार्यालयातील सरकारी कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. यामुळे कामकाज ठप्प झाले आहे. महसूल विभागाकडे नागरिकांची कामासाठी वर्दळ असते. परंतु आंदोलनामुळे त्यांची कामे अडकली आहेत. विविध शैक्षणिक दाखले, जात प्रमाणपत्र, जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे मिळण्यात अडचणी येत आहेत. तहसीलदारांकडील सुनावण्याही पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. यामुळे नेहमी वर्दळ असणारा कचेरी रोड दोन दिवसापासून शांत आहे.
