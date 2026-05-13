धनश्री, कौस्तुभ, श्रीनिधी यांचे नेमबाजीत यश

मुंबईतील नेमबाजी स्पर्धेत
धनश्री, कौस्तुभ, श्रीनिधी यांचे यश
कोल्हापूर ः मुंबई येथे झालेल्या महाराष्ट्र एअर आणि फायर आर्म नेमबाजी स्पर्धेत धनश्री इंगळे, कौस्तुभ जाधव, श्रीनिधी कोगनोळे यांनी यश मिळवले.
या स्पर्धेत धनश्रीने दहा मीटर एअर पिस्तूल प्रकारात ४०० पैकी ३६४ गुण मिळवत तिसरा क्रमांक पटकावला. कौस्तुभ जाधवने १० मीटर पीप साईट एअर रायफल प्रकारात ४०० पैकी ३७९ गुण मिळवत कनिष्ठ मुलांमध्ये दुसरा, तर इव्हेंटमध्ये वरिष्ठ गटात मुलींमध्ये श्रीनिधी कोगनोळे हिने ४०० पैकी ३८३ गुण मिळवत तिसरा क्रमांक पटकावला. या तिघांचीही अखिल भारतीय जी. व्ही. मावळणकर राष्ट्रीय नेमबाजी स्पर्धेसाठी निवड झाली. तिघांना ऑलिंपिक टार्गेटचे प्रशिक्षक विनय पाटील, सत्यम कदम, तालुका क्रीडा अधिकारी सचिन चव्हाण यांचे मार्गदर्शन, तर जिल्हा रायफल असोसिएशनचे प्रोत्साहन लाभले.
