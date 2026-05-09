रस्त्यासाठी महिलांची कार्यक्रमातच घोषणाबाजी

मुरगूडला महाराजस्व समाधान शिबिर
४,४६० खातेदारांना लाभ; रस्त्यासाठी महिलांची घोषणाबाजी
सकाळ वृत्तसेवा
मुरगूड, ता. ८ : येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियानात महसूल विभागाकडील ५०४, पुरवठा विभागातील ९३०, महा इ सेवा२६४, महिला बचत गट १७, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प ६३, महावितरण विभाग ३, आरोग्य विभाग २, हजार ६८९ अशा ४ हजार ४६० खातेदारांना लाभ देण्यात आला. या कार्यक्रमातच रस्ता खुला करण्याच्या मागणीसाठी महिलांनी घोषणाबाजी केल्याने वातावरण तंग होते.
शिबिरामध्ये महसूल विभागाशी संबंधित कामे शिबिरांतर्गत करून देण्यात येतील. यावेळी पुरवठा विभागाकडील संगणकीकृत शिधापत्रिकाचे वाटप झाले. यावेळी तहसीलदार अमरदीप वाकडे, मुख्याधिकारी अतिश वाळुंज, भूमिअभिलेख उपअधीक्षक सौरभ तुपकर यांच्यासह नगराध्यक्षा सुहासिनीदेवी पाटील, उपनगराध्यक्षा रेखाताई मांगले, पंचायत समिती सदस्या रुपाली दीपक, माजी पंचायत समिती सदस्य आर. डी. पाटील, नगरसेवक राजू आमते, शिवाजी चौगले उपस्थित होते. अनुष्का पाटील यांनी स्वाग, मंडल अधिकारी सचिन हाके यांनी प्रास्ताविक केले. शंकर चौगले यांनी आभार मानले.
दरम्यान चिमगांव-भारमलनगर वसाहतीतील रस्त्याचा वाद शिबिरापर्यंत पोहोचला. तहसीलदार अमरदीप वाकडे यांच्या भाषणावेळीच रस्ता आमच्या हक्काचा, आम्हाला रस्ता मिळालाच पाहिजे, अशा घोषणा महिला व नागरिकांनी देत सभागृहात प्रवेश केला. त्यामुळे गोंधळ उडाला. तहसीलदारांना पोलिसांना पाचारण करावे लागले. पोलिस सभागृहात आल्यावर आंदोलकांनी सभागृहाबाहेर ठिय्या आंदोलन केले. चिमगावपैकी भारमलनगर येथे गट न ३३० ३२९ व ३४० यामध्ये यापूर्वी केलेला रस्ता व वहिवाटीतील रस्ता बंद करण्यासंबंधी केलेली नोटरी त्यातून बंद केलेला रस्ता व त्यामुळे वाद सुरू आहे. याबाबत गुरुवारी (ता. ७) तहसील कार्यालयासमोर उपोषण केले होते. यावेळी दोन्ही पक्षकारांत तहसीलदारांनी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला; पण तो अयशस्वी झाला. त्यानंतर आज आंदोलकांनी घोषणाबाजी केल्याने प्रकरण हाताळताना तहसीलदार वाकडे यांची दमछाक झाली.
