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कसबा वाळवे : बिद्री ते बाचणी मार्गाची झालेली दुरवस्था.
बिद्री-बाचणी मार्गावर खड्डे
कसबा वाळवे, ता. ८ : येथून बिद्री व बाचणी मार्गावर प्रवास करणे सध्या जिकरीचे बनले आहे. काही दिवसांपूर्वी तात्पुरत्या स्वरूपात मुरूम टाकून खड्डे बुजवुले होते; पण सतत पडणाऱ्या पावसामुळे मुरूम वाहून गेल्याने खड्डे पुन्हा उघडे झाले आहेत. त्यामळे बिद्री- कसबा वाळवा ते बाचणी या जवळपास दहा ते बारा किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याची अवस्था दयनीय झाली आहे.
पाणी निचऱ्याचे योग्य नियोजन नसल्याने ठिकठिकाणी पाणी साठवून खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. पाऊस लागल्यानंतर खड्ड्यांमध्ये पाणी साचल्याने काही खड्ड्यांचा अंदाज न आल्यामुळे किरकोळ अपघातही घडत आहेत. रस्त्याच्या या झालेल्या दुर्देशेबद्दल वाहनधारकांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या मुख्य मार्गावरून बिद्री, वाळवे खुर्द, चंद्रे, शेळेवाडी, बारडवाडी, जोगेवाडी, तळाशी, कसबा वाळवे, चांदेकरवाडी, बेलवळे, केबळी, बाचणी आणि परिसरातील वाड्या-वस्तींवरील नागरिकांची या रस्त्यावरून कायमच वर्दळ असते.
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