Kolhapur Market : टोमॅटोची लाली वाढली; आठवडा बाजारात दर दुप्पट, गृहिणींची चिंता वाढली

कोल्हापूर : गेल्या आठवड्यात वीस ते तीस रुपये प्रतिकिलो असा टोमॅटोचा दर होता. हाच दर आजच्या आठवडा बाजारात दुप्पट म्हणजेच प्रतिकिलो ५० ते ६० रुपये किलो असा झाला आहे. शेवग्याच्या शेंगेंचा दर पन्नास रुपयास दोन नग, तर गवारीने वर्षभरापासून शंभरी पार दराची परंपरा कायम राखली आहे..मेथी, शेपू, पोकळा, चाकवत, पालक, कांदापात, करडा आदी भाज्यांचे दर पाच ते दहा रुपये प्रतिपेंडी इतके खाली घसरल्याने भाजीपाला कवडीमोल दराने विकला जात होता. हिरव्या वाटाण्याचाही दर अगदीच ४० ते ५० रुपये प्रतिकिलो इतका खाली घसरला. .Ichalkaranji Market : लसणाची फोडणी महागली! नवीन आवक रखडल्याने दर दुपटीने वाढले, गृहिणींचा बजेट बिघडला.वरणा, बिन्स, भेंडी, गाजर, फ्लॉवर, कोबी, कारली आदींचे दर स्थिर आहेत. थर्टी फर्स्टच्या पार्श्वभूमीवर बीट, गाजर गावठी आणि काटेरी काकडीला मागणी वाढली. विशेषतः मिरज, सांगली, गोकाक, संकेश्वर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील ग्रामीण भागातूनही मोठ्या प्रमाणात लक्ष्मीपुरी आठवडा बाजारात भाजी विक्रीसाठी आली होती. त्यामुळे दिवसभर बाजारात गर्दीचेच चित्र होते..फळभाज्यांचे दरवांगी = ६० ते ८० रु.टोमॅटो = ५० ते ६० रु.हिरवी मिरची = ६० ते ७० रु.ढबू मिरची = ६० रु.गवारी (बंदरी) = ८० ते १०० रु.गवारी (जवारी) = १२० ते १६० रु.बिन्स = ८० ते १०० रु..Ichalkaranji Market : भाजीपाला, फळे, फुले सर्वच महाग बाजारात आवक कमी झाल्याने दरांनी घेतली उंच भरारी!.वरणा = ४० ते ६० रु.हिरवा वाटाणा = ४० ते ५० रु.कारली = ५० ते ५५ रु.भेंडी = ६० ते ७० रु.दुधी भोपळा = २० रु. (एक फोड)पापडी शेंग = ६० रु.फ्लॉवर = २० ते ४० रु.कोबी = २० ते ४० रु.बीट = ५ ते १५ रु..श्रावण घेवडा = ४० रु.गाजर = ६० ते ८० रु.बटाटा (नवीन) = २० रु.बटाटा (इंदोरी) = = ३५ ते ४० रु.रताळे = ५० रु..नव्या कांद्याची आवक वाढली नवीन कांदा = १० ते २० रु. किलोजुना कांदा = २० ते ३० रु.पांढरा कांदा = ३० ते ४० रु. पालेभाज्यांचे दर मेथी = ५ ते १० रु. शेपू = ५ ते १० रु.. पोकळा = ५ ते १० रु. पालक = ५ ते १० रु.चाकवत = १० ते १५ रु. करडा = १० रु. कोथिंबीर = १० रु. (तीन नग) कांदापात = १० रु. राजगिरा = १५ ते २० रु..फळांचे दर संत्री = ५० ते १०० रु. सफरचंद (देशी) = १४० ते २९० रु. सफरचंद (परदेशी) = १५० ते ३५० रु. डाळिंब = १२० ते २२० रु. पेरू = ३० ते ८० रु. अंजीर = २०० ते २४० रु..केळी (जवारी) = ४० ते ९० रु. केळी (बंदरी) = २० ते ६० रु. बोर = ४० रु. सीताफळ = १०० रु..आवकेसह विक्रेत्यांची संख्या वाढलीचिकोडी, गोकाक, संकेश्वर, बेळगावसह मिरज, सांगली आणि जिल्ह्यांतील ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात भाजीपाला विक्रीसाठी आज लक्ष्मीपुरी आठवडा बाजारात दाखल झाला होता. त्यामुळे आझाद चौक दत्त मंदिरापासून लक्ष्मीपुरी (पूर्वीचा खाराळा) असा परमाळे सायकल दुकानापर्यंत भरतो. परंतु, आज या भागासह आझाद चौकासह कॉमर्स कॉलेज, रविवार पेठ, लक्ष्मीपुरी, बागवान गल्ली कोपरा, भोई गल्ली आदी मिळेल त्या ठिकाणी भाजी विक्रेते विक्रीसाठी बसले होते.