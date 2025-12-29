कोल्हापूर

Kolhapur Market : टोमॅटोची लाली वाढली; आठवडा बाजारात दर दुप्पट, गृहिणींची चिंता वाढली

Tomato Prices Rise : आठवडाभरात टोमॅटो दरात मोठी उसळी; प्रतिकिलो ५० ते ६० रुपयांवर पोहोच, पालेभाज्यांची भरपूर आवक; मेथी, शेपू, पालक कवडीमोल दरात विक्री. वर्षअखेरच्या मागणीमुळे लक्ष्मीपुरी बाजारात दिवसभर गर्दीचेच चित्र
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : गेल्या आठवड्यात वीस ते तीस रुपये प्रतिकिलो असा टोमॅटोचा दर होता. हाच दर आजच्या आठवडा बाजारात दुप्पट म्हणजेच प्रतिकिलो ५० ते ६० रुपये किलो असा झाला आहे. शेवग्याच्या शेंगेंचा दर पन्नास रुपयास दोन नग, तर गवारीने वर्षभरापासून शंभरी पार दराची परंपरा कायम राखली आहे.

