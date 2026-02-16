Kolhapur Road : टोपचा रेंगाळलेला उड्डाणपूल ठरतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’;तीन महिन्यांत तिघांचा बळी यंत्रणेला जाग येणार कधी?; वळणे ठरताहेत जीवघेणी

नागाव : कोल्हापूर-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील टोप येथील सहापदरीकरणाचे काम प्रवाशांच्या जीवावर बेतत आहे. संथगतीने काम, अपुरे नियोजन आणि प्रशासकीय अनास्थेमुळे हा परिसर आता ‘अपघातांचा केंद्रबिंदू’ बनला असून, आणखी किती बळी गेल्यावर यंत्रणेला जाग येणार, असा संतप्त सवाल नागरिकांतून होत आहे..गेल्या तीन वर्षांपासून टोप येथे उड्डाणपुलाचे काम सुरू आहे. मात्र, हे काम कासवगतीने सुरू असल्याने त्याचा थेट फटका सर्वसामान्य वाहनधारकांना बसत आहे. महामार्ग प्राधिकरणाने या कामाला गती देणे अपेक्षित होते, परंतु ठेकेदार कंपनीच्या अडचणी सोडवण्यात प्राधिकरण अपयशी ठरल्याचे चित्र आहे. परिणामी, हा मार्ग आता ‘हायवे’ न राहता ‘मृत्यूचा सापळा’ बनला आहे. .मुंबई-पुणे अवघ्या तासाभरात.तीन महिन्यांत या ठिकाणी झालेल्या भीषण अपघातांत तिघांनी आपला जीव गमावला आहे. पुलाची शिरोली येथील अनंत ऊर्फ बंटी दरेकर यांचा ट्रॅक्टरच्या धडकेत दुर्दैवी मृत्यू झाला. बुवाचे वाठार येथील सोनाली कांबळे या ट्रकच्या धडकेत मृत्युमुखी पडल्या, आणि काल रेठरे बुद्रुक येथील श्वेता चव्हाण या तरुणीला कंटेनरने चिरडले. तिघेही तरुण आणि घरची जबाबदारी असणारे होते. .या व्यतिरिक्त मोटारसायकलचे अनेक अपघात होऊन जखमी झालेल्यांची संख्या वेगळीच आहे. हे केवळ सरकारी दप्तरी नोंद झालेले मोठे अपघात आहेत. याशिवाय किरकोळ अपघात आणि वाहनांच्या नुकसानीचे प्रमाण तर मोजण्यापलीकडे आहे. त्यामुळे उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण होण्यासाठी आणखीन किती बळींची वाट पाहावी लागणार आहे, असा संतप्त प्रश्न प्रवासी आणि वाहनधारकांतून केला जात आहे. .रावेत, आकुर्डी परिसर रोजच कोंडीच्या ‘जाळ्यात’.ठेकेदार आणि महामार्ग प्राधिकरण यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे सामान्यांचा बळी जात आहे. गुन्हे दाखल न झालेल्या अपघातांची संख्या मोठी आहे. आता प्रशासनाने केवळ बघ्याची भूमिका न घेता ठोस कारवाई करण्याची गरज आहे. तीन वर्षांपासून अपूर्ण उड्डाणपूल आणि अरुंद पर्यायी रस्ते ही येथील अपघाताची मुख्य समस्या आहे. वाहतुकीच्या कोंडीमुळे सकाळी आणि संध्याकाळी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागलेल्या असतात. यामुळे वेळेचा आणि इंधनाचा अपव्यय होत आहे. .दिशादर्शक फलक आणि पुरेशा प्रकाशव्यवस्थेची कमतरता हा महामार्ग प्राधिकरण आणि संबंधित ठेकेदार कंपनीच्या नियोजनाचा अभाव आहे. तर बांधकामामुळे अचानक येणारी वळणे वाहनधारकांसाठी जीवघेणी ठरत आहेत. सहापदरीकरणाच्या नावाखाली सुरू असलेला हा खेळ आता थांबणे गरजेचे आहे..स्थानिक ग्रामस्थ आणि प्रवाशांकडून उड्डाणपुलाचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याची मागणी होत आहे. दररोज होणारी वाहतूक कोंडी आणि अपघातांमुळे या मार्गावरून प्रवास करणे म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण ठरत आहे. .महामार्ग प्राधिकरणाने तातडीने या उपाययोजना करणे आवश्यक उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध मर्यादा आखून देणे. कामाच्या ठिकाणी चोवीस तास वाहतूक नियंत्रक तैनात करणे. रात्रीच्या वेळी अपघाताचा धोका टाळण्यासाठी हाय-मास्ट दिवे आणि रेडियम इंडिकेटर्स बसवणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.