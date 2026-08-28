Ichalkaranji Child Death : दूध पिताना चिमुकल्याला ठसका लागून श्वास कोंडला अन्..., इचलकरंजीमध्ये काळीज पिळवटून टाकणारी घटना

Ichalkaranji baby death : दूध पिताना ठसका लागल्याने श्वास घेण्यास अडथळा निर्माण झालेल्या एक वर्षाच्या चिमुकलीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. रिवा विकी कांबळे (रा. गावभाग, चंदूर, ता. हातकणंगले) असे तिचे नाव आहे. शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात याची नोंद आहे. गेल्या पंधरा दिवसांत जिल्ह्यात अशा प्रकारचा हा दुसरा मृत्यू आहे..आयजीएम रुग्णालयाने दिलेल्या मृत्यू प्रमाणपत्रातील नोंदीनुसार दूध पिताना ठसका लागल्याने श्वास घेण्यास अडथळा निर्माण झाला आणि श्वासनलिका दबल्याने तिचा मृत्यू झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, रिवाला मंगळवारी (ता.२५) ताप आल्याने येथील एका खासगी रुग्णालयात दाखविण्यात आले होते..डॉक्टरांनी तपासणीनंतर तापावरील औषधे देऊन तिला घरी पाठविले. दुसऱ्या दिवशी बुधवारी (ता. २६) सकाळी अकराच्या सुमारास वडील विकी कांबळे यांनी रिवाला डॉक्टरांनी दिलेली औषधे घेऊन आयजीएम रुग्णालयात नेले. तेथील डॉक्टरांनीही औषधे देण्यास सांगितल्यानंतर ते तिला घरी घेऊन आले..दरम्यान, सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास तिची प्रकृती पुन्हा बिघडली. तिला तातडीने आयजीएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी तिच्यावर उपचार सुरू केले; मात्र रात्री आठच्या सुमारास उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी कुटुंबीयांना सांगितले.आक्रोश काळीज पिळवटून टाकणारामाझ्या लेकीला वाचवा...अशी आर्त हाक देत आईने आयजीएम रुग्णालयात हंबरडा फोडला. उपचार सुरू असतानाच डोळ्यांदेखत चिमुकलीचा मृत्यू झाला. लेकीला कुशीत घेऊन केलेला तिचा आक्रोश काळीज पिळवटून टाकणारा ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.