Sangli Traffic : सांगलीला जाताय तर थांबा!, १० दिवस असा असेल वाहतुकीत बदल; एका क्लिकवर समजेल वाहतूक मार्ग

Sangli Traffic Changes : सांगली, मिरज शहरासह जिल्ह्यात सर्वत्र गणेशाचे वाजतगाजत आगमन करण्यात येणार आहे. गणेश आगमनादरम्यान वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी शहरासह जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी वाहतुकीत बदल केले आहेत. यासाठी आगमन आणि विसर्जन मार्गावर प्रवासी आणि माल वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे वाहतूक अन्य मार्गे वळविण्यात आली आहे..सांगली-मिरज शहरात गणेशोत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. मिरज मार्केट परिसराकडे येणाऱ्या सर्वच मार्गांवर गणेश आगमन मिरवणुका निघतात. त्यामुळे शहरातील रिंग रोड मार्गे आणि सोलापूर-कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावरून वाहतूक वळविण्यात आली आहे. तसेच स्टँड चौक ते महाराणा प्रताप चौक, नदीवेस ते महाराणा प्रताप चौक, हिरा हॉटेल चौक ते महाराणा प्रताप चौक, गाडवे चौक ते महाराणा प्रताप चौक आणि महाराणा प्रताप चौक ते गणेश तलाव मार्गावरील वाहतूक विसर्जनादरम्यान बंद करण्यात आली आहे..Sangli Clash News : बघीतलास का?, या कारणावरून सांगली येथील आष्ट्यात दोन गटात तुंबळ हाणामारी.सांगली कर्मवीर भाऊराव पाटील चौक ते सरकारी घाटपर्यंत मिरवणुका निघत असतात. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक वळवून कर्मवीर भाऊराव पाटील चौक ते स्टँडमार्गे ही वाहतूक वळविण्यात आली आहे. विटा शहरातील वाहतूक चिंचणी नाका ते मणेराजुरी महामार्गावरील सांगलीकडे वळविण्यात आली आहे. आटपाडी शहरातील वाहतूक पुणे फाटा ते वाघमोडे वस्ती, मणेराजुरी महामार्ग ते दादा कॉलेज मार्गे सांगली अशी वळविण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.