कोल्हापूर

Sangli Traffic : सांगलीला जाताय तर थांबा!, १० दिवस असा असेल वाहतुकीत बदल; एका क्लिकवर समजेल वाहतूक मार्ग

Sangli Traffic Update : सांगली-मिरज शहरात गणेशोत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. मिरज मार्केट परिसराकडे येणाऱ्‍या सर्वच मार्गांवर गणेश आगमन मिरवणुका निघतात.
Sangli Traffic
Sangli Trafficesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Sangli Traffic Changes : सांगली, मिरज शहरासह जिल्ह्यात सर्वत्र गणेशाचे वाजतगाजत आगमन करण्यात येणार आहे. गणेश आगमनादरम्यान वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी शहरासह जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी वाहतुकीत बदल केले आहेत. यासाठी आगमन आणि विसर्जन मार्गावर प्रवासी आणि माल वाहतूक करणाऱ्‍या वाहनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे वाहतूक अन्य मार्गे वळविण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
Sangli Municipal Corporation
sangli Collector office
Sangli Municipal Corporation
collector office sangli
police Sangli

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com