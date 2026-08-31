कोल्हापूर

Ujlaiwadi Accident: सुनेला भेटण्याआधीच काळाने गाठले उजळाईवाडीजवळ ट्रक-दुचाकीच्‍या धडकेत सासू ठार; पती, नात बचावले

Woman Dies in Truck-Bike Collision Near Ujlaiwadi: उजळाईवाडीजवळ पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर मालवाहू ट्रकने दुचाकीला मागून धडक दिल्याने ३९ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला. पती आणि नात बचावले असून ट्रकचालक घटनास्थळावरून पसार झाला.
Ujlaiwadi Accident

Ujlaiwadi Accident

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सकाळ वृत्तसेवा
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उजळाईवाडी: आजारी सुनेला भेटून तिची विचारपूस करण्यासाठी पती व नातीसह कागलकडे निघालेल्या गीता वसंत जगताप (वय ३९, रा. सरनोबतवाडी, सहारा कॉलनी) यांची इच्छा अखेर अधुरीच राहिली. पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर उजळाईवाडीजवळ दुचाकी मालवाहू ट्रकच्‍या धडकेत अपघातात त्या जागीच ठार झाल्‍या. यावेळी पती व नात बचावले. रविवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास ही घटना घडली.

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