उजळाईवाडी: आजारी सुनेला भेटून तिची विचारपूस करण्यासाठी पती व नातीसह कागलकडे निघालेल्या गीता वसंत जगताप (वय ३९, रा. सरनोबतवाडी, सहारा कॉलनी) यांची इच्छा अखेर अधुरीच राहिली. पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर उजळाईवाडीजवळ दुचाकी मालवाहू ट्रकच्या धडकेत अपघातात त्या जागीच ठार झाल्या. यावेळी पती व नात बचावले. रविवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास ही घटना घडली..सरनोबतवाडी येथील वसंत जगताप हे पत्नी गीता व नातीसह दुचाकीवरून कागल येथे आजारी सुनेला भेटण्यासाठी निघाले होते. उजळाईवाडी-मयूर पेट्रोलपंप पुलाजवळ त्यांच्या दुचाकीला मालवाहू ट्रकने (एमएच ०३, सीपी ६०६९) पाठीमागून जोराची धडक दिली. यात गीता जगताप यांचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर ट्रकचालक घटनास्थळावरून पसार झाला..Mohan Bhagwat Canada Visit : भारत 'महाशक्ती' की ‘विश्वगुरू’ ? कॅनडातील भाषणात मोहन भागवतांनी सांगितला भारतीय विचार.अपघाताची माहिती मिळताच गोकुळ शिरगाव पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी, उजळाईवाडी महामार्ग पोलिस मदत केंद्राचे कर्मचारी तसेच महामार्ग मृत्युंजय यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. अपघातामुळे महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली व सरनोबतवाडी ते मयूर पेट्रोलपंप पुलादरम्यान सुमारे दीड तास वाहतूक विस्कळीत झाली. यामुळे मदतकार्यातही अडथळा निर्माण झाला..दरम्यान, गीता जगताप यांचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी शेंडा पार्क येथील शासकीय रुग्णालयात नेण्यात आला. पंचनामा व उत्तरीय तपासणीनंतर सायंकाळी सरनोबतवाडी येथील स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्या सुस्वभावी व मितभाषी म्हणून परिचित होत्या. कष्टातून त्यांनी सहारा कॉलनीत घर उभे केले होते. पती सेंट्रिंगचे काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. त्यांच्या पश्चात पतीसह एक मुलगा व एक विवाहित मुलगी असा.Koyna Dam 104.28 TMC Water Storage : कोयना धरण 100 टक्के भरण्याच्या मार्गावर! फक्त 0.97 TMC पाण्याची गरज; पायथा वीजगृहातून 1 हजार 50 क्युसेक विसर्ग सुरू.परिवार आहे.. संसार क्षणात पोरका झाला...गीता जगताप सुनेला भेटण्यासाठी घराबाहेर पडल्या; मात्र परतीचा प्रवास नियतीनेच हिरावून घेतला. पतीच्या डोळ्यांसमोर घडलेल्या या घटनेने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. कष्टाने उभारलेला त्यांचा संसार क्षणात पोरका झाला...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.