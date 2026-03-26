Kolhapur Ambabi Temple : पायाभूत सुविधांवर वाढता ताण; बाजारपेठांच्या विकासासोबत मास्टर 'प्लॅनची' ही गरज

कोल्हापूर : करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिर परिसर हा कोल्हापूरच्या अस्मितेचा आणि अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू आहे. मात्र, काही वर्षांत वाढलेली भाविकांची संख्या आणि त्या तुलनेत अपुऱ्या पायाभूत सुविधा यामुळे या परिसराचा विकास एका पेचात अडकला आहे. मंदिर परिसरातील 'मार्केट'ला जागतिक दर्जाचे स्वरूप द्यायचे असेल, तर केवळ इमारतींचे सुशोभीकरण करून चालणार नाही, तर वाहतूक कोंडी, पार्किंग आणि विस्कळीत नियोजन यासारख्या मूळ समस्यांवर ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे..जुना राजवाडा, भवानी मंडप आणि महाद्वार रोड हा भाग ऐतिहासिक वारसा लाभलेला आहे. मात्र, आज हाच परिसर अतिक्रमण व वाहतूक कोंडीच्या विळख्यात सापडला आहे. दर्शनासाठी येणारा पर्यटक, जेव्हा शहरात प्रवेश करतो, तेव्हा त्याला वाहन लावण्यासाठी जागा मिळत नाही. पार्किंगच्या शोधात पर्यटकांचा अर्धा वेळ खर्च होतो, ज्याचा नकारात्मक परिणाम त्याच्या खरेदीच्या उत्साहावर होतो. सरस्वती टॉकीज बहुमजली पार्किंग सुरू झाले आहे, तरीही हे काम पूर्ण न झाल्याने पार्किंगची समस्या कायम आहे. केवळ पार्किंगच नव्हे, तर मंदिर परिसरातील अरुंद रस्ते आणि त्यावर होणारी अतिक्रमणे हा व्यापारातील अडथळा ठरत आहे..स्वच्छतागृहे, दिशादर्शक फलकांची गरजपायाभूत सुविधांत स्वच्छतागृहे आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. भाविकांसाठी स्वच्छ प्रसाधनगृहे आणि माहिती केंद्रे नसल्याने त्यांची गैरसोय होते. जेव्हा एखादा पर्यटक येतो, तेव्हा त्याला केवळ मंदिरच नाही, तर आसपासचा वारसा, खाद्यसंस्कृती आणि बाजारपेठ याची माहिती एकाच ठिकाणी मिळणे आवश्यक आहे. ही माहिती देणारे फलक आणि दिशादर्शक यंत्रणा उभारल्यास पर्यटकांचा मुक्काम वाढेल. मुक्काम वाढला की, हॉटेल, रिक्षा आणि स्थानिक हस्तकलेच्या वस्तूंना मागणी वाढेल. .विकास आराखड्यात हे हवेभाविकांसाठी स्वतंत्र 'वॉक-वे' (पादचारी मार्ग)बॅटरीवर चालणाऱ्या गाड्यांची सोय, यामुळे वृद्ध आणि दिव्यांग भाविकांना दिलासा मिळेलरस्त्यांवरील गर्दीचे नियोजन हवेवाहन पार्किंगसाठी दीर्घकालीन उपायबाजारपेठ विकसित करताना स्थानिक व्यापाऱ्यांचे हित महत्त्वाचेत्यांचे योग्य पुनर्वसन करून त्यांना हक्काची आणि सुसज्ज जागा देणेयातून उत्तम 'टुरिस्ट मार्केट' म्हणून नावारूपास येईल.कोल्हापूर शहरात प्रवेशव्दारांपासूनच येणारे रस्ते रुंद असले पाहिजेत. बाजारपेठेचाही मास्टर प्लॅन असला पाहिजे. वाहतूक कोंडीचे मूळ दुखणे म्हणजे अतिक्रमण, ते काढण्यासाठी प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे.- शाम जोशी, संस्थापक-अध्यक्ष, महाव्दार रोड व्यापारी व रहिवासी असोसिएशन.