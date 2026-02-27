Kolhapur Protest : गावाच्या प्रतिष्ठेसाठी वडणगेकर एकवटले, सोशल मीडियावर बदनामीप्रकरणी गावबंद शांततेत

वडणगे : महाशिवरात्री यात्रेनिमित्त झालेल्या मनोरंजन कार्यक्रमाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर विपरीत पद्धतीने प्रसारित करून गावाची बदनामी केल्याच्या निषेधार्थ आज वडणगे गावबंद ठेवण्यात आले. ग्रामपंचायत, यात्रा कमिटी व ग्रामस्थांच्या निर्णयानुसार हा बंद पुकारला होता..सकाळपासूनच गावातील सर्व व्यापारी आस्थापने, दुकाने व बाजारपेठ स्वयंस्फूर्तीने बंद ठेवली. रस्त्यांवर शुकशुकाट होता. ग्रामस्थांनी एकत्र येत या प्रकाराचा निषेध नोंदविला. संबंधित व्हिडिओ जाणीवपूर्वक चुकीच्या पद्धतीने प्रसारित करून गावाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचविल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे..Kabanur Protest in Kolhapur : महापुरुषांच्या अवमानकारक वक्तव्यामुळे कबनूरमध्ये तणाव; संतप्त जमावाची इचलकरंजीतील शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याकडे धाव, नेमकं काय घडलं?.तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, तसेच करवीर पोलिस ठाण्यात निवेदन दिले असल्याची माहिती ग्रामपंचायतीतर्फे देण्यात आली. .मात्र, याबाबत ठोस कारवाई झालेली नसल्याने ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, गावबंद वेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी शांततेचे आवाहन केले होते. अत्यावश्यक सेवा सुरू होत्या. पोलिस प्रशासनाने गावात कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला होता..Shiv Jayanti Chaos Kolhapur : कोल्हापुरात शिवजयंतीच्या उत्साहात हुल्लडबाजी; सायलेंसर काढून धिंगाणा, गावकऱ्यांनी चोपला.महाशिवरात्री यात्रेसारख्या पवित्र उत्सवाचा चुकीचा व्हिडिओ प्रसारित करून गावाची बदनामी करण्याचा प्रकार अत्यंत निषेधार्ह आहे. सत्य समोर यावे आणि दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, ही आमची भूमिका आहे. ग्रामपंचायतीतर्फे प्रशासनाकडे निवेदन दिले असून, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत आम्ही पाठपुरावा करणार आहोत.- संगीता पाटील, सरपंच, वडणगे.‘गावाची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न सहन करणार नाही. गावाची शांतता भंग करण्याचे काम हे गावातीलच काही लोकांनी केले असावे. ज्यांनी ते केले आहे, त्यांनी रीतसर ग्रामपंचायत प्रशासनाकडे माफीनामा देऊन गावची शांतता अबाधित ठेवावी.- राजू पोवार, सर्वपक्षीय कृती समिती, वडणगे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.