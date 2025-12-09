Kolhapur Protest : कर्जबाजारी शेतकरी उद्ध्वस्त, सरकार मात्र शांत? वंचित बहुजन आघाडी रस्त्यावर; संपूर्ण कर्जमाफीच्या मागणीने आंदोलन पेटले

कोल्हापूर : शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करून सात-बारा कोरा करण्याचा महायुतीने दिलेला शब्द पाळावा, या मागणीसाठी आज वंचित बहुजन आघाडीतर्फे खर्डा भाकर खा आंदोलन केले. राज्य नियोजन मंडळाचे कार्याध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या कार्यालयासमोर हे आंदोलन करून महाराष्ट्र शासनाचा निषेध करीत असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.. महाराष्ट्रातील शेतकरी व कामगार वर्गाच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांकडे महायुती सरकारने निवडणुकीनंतर पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांनी शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करून सात-बारा कोरा करणे हा महायुतीने दिलेला शब्द पाळावा. .Farmers Protest: ट्वेंटीवन कारखान्यावर ऊस उत्पादकांचा राडा; सोनपेठमध्ये गेट तोडून आमदार देशमुखांविरोधात घोषणाबाजी.कामगारांवर गदा आणणाऱ्या अन्यायकारक चार कामगार संहिता रद्द झाल्याशिवाय शांत बसणार नाही. कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचे संसार उद्ध्वस्त, पण सरकार गप्प? का असा सवाल आंदोलकांनी केला. कर्जमाफी करण्याच्या घोषणा दिल्या. .यावेळी मागण्यांचे निवेदन आमदार क्षीरसागर अधिवेशनात असल्यामुळे त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी स्वीकारले. त्यामध्ये सविस्तर माहिती देऊन कामगारांच्या कायद्याबाबत बदल न झाल्यास मोर्चा, आंदोलनाचा इशारा दिला आहे..Deola Farmers Protest : सरकारविरोधी धोरणाचा जाहीर निषेध: हजारो शेतकरी एकवटले; मका खरेदी न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा.आंदोलनात जिल्हा सल्लागार संभाजी कागलकर, दीपक कुरणे, रघुनाथ कांबळे, संजय गुदगे, देवेंद्र कांबळे, गणेश कुचेकर, दयानंद बुगाट, ज्योती माने, सलमा मेमन, संगीता थोरात, ताजकुमार कांबळे, महादेव कांबळे, नजमा मोकाशी, कल्पना शेंडगे, फरजाना नदाफ, संभाजी कांबळे, सदाशिव बडगर, दिलीप कोठावळे, बाबासाहेब कांबळे, तुळशीदास धनवडे, सतीश दुधगावकर, शिवाजी कांबळे आदी सहभागी झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.