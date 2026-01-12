कोल्हापूर

Kolhapur Election : सत्तेत असू वा नसू, कोल्हापूरच्या विकासासाठी अखंड झटणारच; रस्ते, पाणी आणि स्वच्छतेचा ठोस अजेंडा – व्ही. बी. पाटील

Vision of VB Patil : सामान्य कार्यकर्त्याच्या बळावर महायुती आणि महाविकास आघाडीला थेट आव्हान, स्वच्छता, रस्ते आणि पाणीपुरवठ्यावर केंद्रित विकासाचा स्पष्ट अजेंडा पर्यटन आणि पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मितीवर भर
VB Patil interacting with citizens while outlining Kolhapur’s development

sakal

संतोष मिठारीसकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला ताकद देण्याच्या उद्देशाने आम्ही राजर्षी शाहू आघाडीच्या माध्यमातून महापालिका निवडणुकीच्या मैदानात उतरलो आहोत. या कार्यकर्त्यांच्या फौजेच्या जोरावर महायुती आणि महाविकास आघाडीला टक्कर दिली आहे.

Kolhapur
election
Development
Muncipal corporation
vision
muncipal corporation election
kolhapur city

