Kolhapur Election : सत्तेत असू वा नसू, कोल्हापूरच्या विकासासाठी अखंड झटणारच; रस्ते, पाणी आणि स्वच्छतेचा ठोस अजेंडा – व्ही. बी. पाटील

कोल्हापूर : सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला ताकद देण्याच्या उद्देशाने आम्ही राजर्षी शाहू आघाडीच्या माध्यमातून महापालिका निवडणुकीच्या मैदानात उतरलो आहोत. या कार्यकर्त्यांच्या फौजेच्या जोरावर महायुती आणि महाविकास आघाडीला टक्कर दिली आहे. .त्यात निश्चितपणे यश मिळेल. चांगले रस्ते, मुबलक पाणी, स्वच्छ कोल्हापूर साकारण्याचा आमचा अजेंडा आहे. आम्ही सत्तेत असू अगर नसू; पण शहराच्या विकासासाठी सातत्याने झटत राहणार असल्याचे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष व्ही. बी. पाटील यांनी सांगितले.- संतोष मिठारी.Kolhapur Municipal Corporation : अर्धशतकानंतरही विकास खुंटलेला; संकटांच्या चक्रव्यूहात अडकलेली कोल्हापूर महापालिका.प्रश्न : शहर विकासासाठी पक्षाची भूमिका, व्हिजन काय?उत्तर : चांगले रस्ते करण्यासह शुद्ध आणि मुबलक पाणीपुरवठा करण्याचे आमच्या पक्षासह आघाडीचे प्राधान्य राहणार आहे. इंदोरच्या धर्तीवर सांडपाण्याचे योग्य पद्धतीने नियोजन करून स्वच्छ, सुंदर कोल्हापूर साकारण्याचा अजेंडा आहे. त्यात शहरवासीयांना सहभागी करून विविध उपक्रम राबविणार आहोत..प्रश्न : पारदर्शक कारभारासाठी काय करणार?उत्तर : आतापर्यंत महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचा कारभार जनतेने अगदी उघडपणे पाहिला आहे. त्यातील भ्रष्टाचार रोखण्याच्या अनुषंगाने डिजिटल आणि जास्तीत जास्त पारदर्शक कार्यप्रणाली महापालिका प्रशासनामध्ये रुजविण्यावर आमचा भर राहणार आहे..Kolhapur Realistic : आकडेवारी, खर्च आणि डिजिटल व्हिजनसह 'सुराज्य संकल्प'; विनय कोरे यांचा वास्तवातील विकासाचा निर्धार, जनसुराज्यचा ठोस विकास अजेंडा.प्रश्न : रोजगारनिर्मितीसाठी तुमचे मॉडेल काय?उत्तर : करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई, दख्खनचा राजा श्री जोतिबा, नृसिंहवाडी अशी तीर्थक्षेत्र आणि रंकाळा, पन्हाळा, सिद्धगिरी अशा पर्यटनस्थळांमुळे कोल्हापूरमध्ये येणाऱ्या भाविक, पर्यटकांची संख्या वाढत आहे. सर्किट बेंच झाल्याने शहरात येणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण वाढले आहे. ते लक्षात घेऊन शहरातील अर्थचक्राला गती देण्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि इथल्या पर्यटनस्थळांचा विकास करण्यासाठी प्राधान्य राहील..प्रश्न : महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीसाठी काय करणार?उत्तर : शहरवासीयांना चांगल्या सुविधा द्यायच्या असतील, तर महापालिकेचे उत्पन्न वाढणे आवश्यक आहे. सध्या घरफाळा, कर व्यवस्था सोयीस्कर आहे. त्यातून महसूल वसुलीची यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याला प्राधान्य राहणार आहे. शहर विकासाचा आराखडा अधिक चांगल्या पद्धतीने करणार आहोत..थेट पाईपलाईन योजनेचा खर्च वाढलामागील सत्ताधाऱ्यांची सर्वांत मोठी चूक कोणती, या प्रश्नावर पाटील म्हणाले, ''निव्वळ भ्रष्टाचार करण्यासाठी काही विकासकामे नावापुरती करण्याची सर्वांत मोठी चूक आतापर्यंतच्या सत्ताधाऱ्यांनी केली आहे. गैरकारभार आणि स्वार्थ साधण्याच्या वृत्तीमुळे थेट पाईपलाईन योजनेचा खर्च वाढत गेला आहे. रस्ते विकास प्रकल्पातही मलई खाण्याचा उद्योग सत्ताधाऱ्यांनी केला. त्याच्या नादात वाढत्या शहराला लागणाऱ्या सुविधांकडे त्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे वास्तव आहे. त्याचा फटका सध्या शहरवासीयांना बसत आहे.''