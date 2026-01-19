कोल्हापूर

Kolhapur Market : पालेभाज्यांची अक्षरशः कवडीमोल विक्री; ग्राहकांना दिलासा, शेतकऱ्यांची चिंता, कोल्हापूर बाजारात दरांची मोठी घसरण

Vegetable and Fruit Prices : पालेभाज्यांची मोठी आवक; मेथी-पालक अक्षरशः कवडीमोल दरात उपलब्ध, टोमॅटो, वरणा, वाटाण्याच्या दरात घसरण; ग्राहकांना मोठा दिलासा
Fresh vegetables and fruits displayed at Kolhapur weekly market as prices witness a sharp decline.

कोल्हापूर : काही दिवसांपासून मेथी, शेपू, पालक, चाकवत, पोकळा, तांदळी, कांदापात आदी भाज्यांचे दर उतरले असून अक्षरशः दहा रुपयास दोन पेंड्या असा भाव राहिला. तर गेल्या आठवड्यात टोमॅटोचा भाव चाळीस ते पन्नास रुपये किलोवर पोहोचला होता. आजच्या बाजारात १५ ते २० रुपये किलोवर घसरला.

