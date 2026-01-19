Kolhapur Market : पालेभाज्यांची अक्षरशः कवडीमोल विक्री; ग्राहकांना दिलासा, शेतकऱ्यांची चिंता, कोल्हापूर बाजारात दरांची मोठी घसरण

कोल्हापूर : काही दिवसांपासून मेथी, शेपू, पालक, चाकवत, पोकळा, तांदळी, कांदापात आदी भाज्यांचे दर उतरले असून अक्षरशः दहा रुपयास दोन पेंड्या असा भाव राहिला. तर गेल्या आठवड्यात टोमॅटोचा भाव चाळीस ते पन्नास रुपये किलोवर पोहोचला होता. आजच्या बाजारात १५ ते २० रुपये किलोवर घसरला..वरणा, वाटाणा, वांगी, उसावरील शेंगा, पापडी शेंगा, घेवडा आदींचे दर अगदी चाळीस रुपये किलोपर्यंत खाली आले आहेत. केवळ गवारीचा भाव दहा रुपयांनी कमी होऊन १२० ते १३ तर बंदरी गवारी नव्वद ते शंभर रुपये किलोइतका राहिला. .Kolhapur Market : सणासुदीच्या आधीच भाजीपाल्याचे दर बदलले; गृहिणींना कुठे दिलासा, कुठे धक्का.दोडका, पडवळ यांचे दर प्रतिकिलो ६० ते ८० रूपये किलो असे राहीले. आजच्या आठवडा बाजारात रामफळ, द्राक्षे, संत्रा आदींची आवक मोठ्या प्रमाणात राहीली. खाद्यतेलात सरकीसह सूर्यफूल तेलात प्रतिकिलो पाच रुपयांनी वाढ झाली..फळभाज्यांचे दर रुपयात असेटोमॅटो = २० ते ३०कोबी = १० ते २०काकडी = ४० ते ६०काकडी (देशी) = ८०कारली४०हिरवी मिरची = ४० ते ६०ढबू मिरची = ४० ते ५०.Kolhapur Market : आठवडा बाजारात भाजीपाला स्वस्त; टोमॅटो पन्नाशीवर, गृहिणींना दिलासा.गाजर = ४०दुधी भोपळा = २०ते ५०वांगी = ४०वरणा = ४०भेंडी = ५०दोडका = ६०.पापडी शेंग = ४०वरणा = ५०गवार = १३०शेवगा = २० रुपयाला २फ्लॉवर = १० ते २०बीट = ५ ते १०.तोंदली = ४०पडवळ = २० ते ३०नवलकोंद = १० रू. नगकांदा = २०बटाटा = २० ते ३५..पालेभाज्यांचे दर रुपयांत असेपालक = १०शेपू = १०कोथिंबीर = १५ ते २०पोकळा = ५कांदापात = १०मेथी = ५राजगिरा = १५तांदळी = १०हरभरा भाजी = २०.फळांचे दर रुपयांत असेपेरू= १०० ते १२०संत्री = ८० ते १४०सफरचंद = १६० ते २५०अंजीर = २००केळी = २० ते ६०केळी (जवारी) = ३० ते ८०रामफळ = १६०डाळिंब = १६० ते २००किवी = १०० रू दोन नग..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.