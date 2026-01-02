Ichalkaranji Market : भाजीपाला बाजारात दरांचा खेळ; टोमॅटो महागला तर कांदा, वांगी आणि फ्लॉवर स्वस्त

इचलकरंजी : भाजीपाला बाजारात काही फळभाज्यांचे भाव कमी तर काहींचे भाव कमालीने वाढले आहेत. टोमॅटोचे भाव गतीने वाढताना दिसून येत असून किलोला सरासरी दहा रुपयांची वाढ झाली आहे. .तर दुसरीकडे वांगी, फ्लॉवर, कांदा, हिरवा वाटाणा, बिन्सचे भाव चांगलेच कमी झाले आहेत. इंदुर बटाट्याची नवीन आवक सुरू झाल्याने दर कमी होत आहेत. बाजारात लसणाची प्रतीक्षा कायम असून वाढलेले दर ‘जैसे थे’ आहेत..Mango Market Rate : फळांचा राजा हापूस आंबा मार्केटमध्ये दाखल; प्रतिडझनाचा दर किती?.पालेभाज्यांची आवक वाढतच असून सर्व भाज्यांचे दर १० रुपयांच्या रांगेत आले आहेत. कांदापातीचे भाव चढे आहेत. फळबाजारात द्राक्षाची आवक वाढत आहे. चेरी, अंजीर, आवळा यांची मागणी वाढली आहे. .मात्र, फळबाजारात काहीसे मंदीचे चित्र आहे. धान्य बाजारात मकर संक्रातीनिमित्त बाजरीला मागणी वाढली आहे. खाद्यतेल बाजारात सरकी तेलाचे दर किंचित कमी झाले आहेत. मागणी नसल्याने फूलबाजार थंड आहे..Ichalkaranji Market : लसणाची फोडणी महागली! नवीन आवक रखडल्याने दर दुपटीने वाढले, गृहिणींचा बजेट बिघडला.प्रतिकिलो रुपये-भाजीपाला : टोमॅटो- ४० ते ५०, दोडका- ६० ते ८०, वांगी -६० ते ८०, कारली- ५० ते ६०, ढोबळी मिरची- ६० ते ८०, मिरची - ५० ते ६०, फ्लॉवर - ३० ते ३५, कोबी- २० ते २५, बटाटा - २५ ते ३०, कांदा -२० ते २५, लसूण - १८० ते २००, आले- ६० ते ८०, लिंबू - ३०० ते ४०० शेकडा, गाजर - ५० ते ६०, हिरवा वाटाणा - ५० ते ६०, बिन्स - ६० ते ८०, देशी गवार - १२० ते १६०, वरणा - ६० ते ८०, भेंडी - ८० ते १००, देशी काकडी - ६० ते ८०, काटा काकडी -३० ते ४०, दुधी - ५० ते ६०, भाज्या- १० रुपये पेंढी, शेवगा - २५ ते ३० रुपये नग..फुले : झेंडू - ८० ते १००, निशिगंध - १८० ते २००, गुलाब - ३०० ते ३५०, गलांडा - १२० ते १५०, शेवंती - १५० ते २००.फळे : देशी सफरचंद - १५० ते १६०, विदेशी सफरचंद - ३०० ते ३५०, संत्री - १२० ते १५०, मोसंबी- ८० ते १००, डाळिंब - १५० ते ४००, चिकू- १२० ते १५०,पेरू - ८० ते १००, पपई- ३० ते ६०, मोर आवळा - १२० ते १५०, सीताफळ - १०० ते १५०, कलिंगड - १०० ते १२०, टरबूज - ४० ते ६०, केळी - ४० ते ५० डझन, देशी *केळी - ७० ते ८० डझन, किवी - १३० ते १५०, ड्रॅगन-१८० ते २००, चिंच- १०० ते १४०, राणी अननस - १२० ते १५०, द्राक्षे - २०० ते २२०..खाद्यतेल : सरकी -१४० ते १४५, शेंगतेल - १८० ते १९०, सोयाबीन - १४० ते १४५, पामतेल - १४० ते १४५, सूर्यफूल - १६५ ते १७०कडधान्य : हायब्रीड ज्वारी - ३५ ते ५५, बार्शी शाळू- ५० ते ६०, गहू - ३३ ते ४४, हरभराडाळ - ७२ ते ७५, तूरडाळ - ११० ते १२०, मुगडाळ - १०० ते ११०, मसूरडाळ - ८० ते ९०, उडीदडाळ - ११० ते १२० हरभरा - ७० ते ७५, मूग - ११० ते १३०, मटकी - १३० ते १५० मसूर - ७५ ते ८०, फुटाणाडाळ - ८५ ते ९०, चवळी - ९० ते १२०, हिरवा वाटाणा - १४० छोला - १०० ते १३०..थंडीत अंडी कडाडलीयंदा थंडीत अंड्यांचे दर चांगलेच कडाडले आहेत.किरकोळ अंड्याचे भाव ८ रुपयांवर गेले आहेत. शेकडा दर ७१० रुपयांवर गेले असून, तब्बल १२५ रुपयांची भरघोस वाढ झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.