Kolhapur Politics : वाठारकरांच्या एकजुटीचा 'विजय', गावची जमीन समन्वयाने गावाला मिळणार परत; विजयसिंह मानेंनी जमीन देण्याचे केले कबूल

Vijaysinh Mane Land Return : वाठार तर्फे वडगाव गावची साडेसात एकर जमीन बाळासाहेब माने शिक्षण प्रसारक मंडळाला भाडेपट्टीवर देण्यात आली. याला ग्रामस्थांनी आक्षेप घेतला व साखळी उपोषण सुरू केले. यावर आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीत संस्थेने गावाची जमीन परत करावी, असा तोडगा काढण्यात आला. त्याला संस्थेचे प्रमुख विजयसिंह माने यांनीही होकार दिला. पुढील दोन दिवसांत दोन्ही बाजूचे अर्ज द्यावेत, अशी सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी या बैठकीत केली. या बैठकीला खासदार धैर्यशील माने, आमदार अशोक माने, माजी आमदार राजू आवळे, राजीव आवळे, रविकिरण इंगवले यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते. सुरुवातीला वाठर तर्फे वडगावचे सरपंच सागर कांबळे यांनी या विषयाची पार्श्वभूमी सांगितली..त्यानंतर ॲड. विनायक पाटील म्हणाले, ‘संस्थेला भाडेपट्टी म्हणून दिलेली जमीन प्रत्यक्षात रिकामी आहे. २०१७ च्या नोंदीवरून हे दिसून येते. मात्र, फेरफार डायरीत खाडाखोड करून, खोटे दाखले जोडून ही जमीन भाडेपट्टीने देण्यात आली आहे. त्यामुळे ही जमीन गावाला मिळाली पाहिजे. गावातील विकासकामांसाठी जागा उपलब्ध नाही. ग्रामपंचायतीचा ठराव नसताना ही जागा परस्पर कशी देण्यात आली? त्यामुळे यामध्ये प्रशासनाचे जे अधिकारी आहेत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी.’ सामाजिक कार्यकर्ते राजहंस भुजिंगे म्हणाले, ‘संस्थेने जागेचा उपयोग हा उद्देशाप्रमाणे केलेला नाही. पूर्वी क्रीडांगणासाठी घेतलेल्या जागेत व्यावसायिक शैक्षणिक इमारती बांधल्या आहेत.’.यावर खासदार धैर्यशिल माने म्हणाले, ‘ही जमीन गावाला परत मिळावी हीच आमची इच्छा आहे. न्यायालयाच्या माध्यमातून जर हा प्रश्न सोडवायचा म्हणाला तर याला बरेच दिवस लागतील. त्यामुळे कायदेशीर मार्गाने आणि लोकभावनेचा आदर करून यावर तोडगा काढला पाहिजे. म्हणूनच संस्थेचे प्रमुख विजयसिंह माने यांनी ही सर्व जमीन गावाला परत करावी.’ यावर विजयसिंह माने यांनीही होकार दिला. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांचा निर्णय मान्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी दोघांच्या परस्पर संमतीने जमीन देण्याविषयीचे अर्ज दोन दिवसांत सादर करा. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया राबवून ही जमीन गावाच्या नावावर केली जाईल, असे सांगितले..Kolhapur Murder Case : 'कबनूर खुनी हल्ला; दानोळीच्या एकाला अटक', पाठलाग करत पकडले, झटापटीत तीन पोलिस कर्मचारी जखमी.या जमिनीच्या निर्णयाबद्दल जे आक्षेप आहेत ते लेखी स्वरूपात द्यावेत. प्रशासनाकडून काही त्रुटी असतील तर त्यावर योग्य ती कार्यवाही करू. तसेच वादी आणि प्रतिवादी यांनी परस्पर सहमतीने जमिनीच्या मालकी हक्काबद्दलचे म्हणणे अर्जाद्वारे द्यावे.- अमोल येडगे, जिल्हाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.