Kolhapur Election : पंचगंगा प्रदूषणमुक्ती पासून ते अंबाबाई दर्शनासाठी भुयारी मार्गापर्यंत; कोल्हापूर विकासाचा आमदार विनय कोरे यांचा धाडसी व्हिजन

Innovative City Development : पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी लंडन-गंगा मॉडेलचा अवलंब शाहू मिल, स्टार्टअप झोन आणि पर्यटनवृद्धीतून रोजगारनिर्मितीचा आराखडा डिजिटल करप्रणाली, एआय आणि ई-गव्हर्नन्समधून पारदर्शक महापालिका
MLA Vinay Kore addressing citizens while outlining innovative plans for Kolhapur’s

लुमाकांत नलवडे : सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : शहराचा विकास नियोजनबद्ध आणि वास्तव पाहून झाला पाहिजे. शाहू मिलच्या जागेत छोटे-मोठे उद्योग उभा करून रोजगार निर्मिती शक्य आहे. लंडन आणि गंगा नदीच्या धर्तीवर पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्त करणे हे आमचे ‘व्हिजन’ आहे.

