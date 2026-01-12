Kolhapur Election : पंचगंगा प्रदूषणमुक्ती पासून ते अंबाबाई दर्शनासाठी भुयारी मार्गापर्यंत; कोल्हापूर विकासाचा आमदार विनय कोरे यांचा धाडसी व्हिजन

कोल्हापूर : शहराचा विकास नियोजनबद्ध आणि वास्तव पाहून झाला पाहिजे. शाहू मिलच्या जागेत छोटे-मोठे उद्योग उभा करून रोजगार निर्मिती शक्य आहे. लंडन आणि गंगा नदीच्या धर्तीवर पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्त करणे हे आमचे ‘व्हिजन’ आहे. .रेल्वेस्थानक मार्केट यार्डमध्ये स्थलांतरित करणे, ट्रॅफिक कंट्रोल ॲपचा वापर, वॉर्ड दवाखाना करणे, शाळांसाठी दिल्ली पॅटर्न वापरण्याचा आमचा अजेंडा असल्याचे जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष आमदार विनय कोरे यांनी सांगितले. - लुमाकांत नलवडे.Kolhapur Realistic : आकडेवारी, खर्च आणि डिजिटल व्हिजनसह ‘सुराज्य संकल्प’; विनय कोरे यांचा वास्तवातील विकासाचा निर्धार, जनसुराज्यचा ठोस विकास अजेंडा.शहर विकासासाठी तुमच्या पक्षाचे व्हिजन काय आहे?अंडरग्राउंड मेट्रोच्या धर्तीवर अंबाबाई देवीचे दर्शन होऊ शकते. यामुळे मुख्य मार्गावरील वाहतुकीचा भार कमी होईल. संभाजीनगर येथील खण, पंचगंगा घाट, रेल्वेस्थानक येथून भुयारी मार्गाने अंबाबाईचे दर्शन व्यवस्था होऊ शकते. मुंबईतील भुयारी मेट्रोसाठी वापरण्यात येणारे टेक्निक येथे वापरता येईल. शहर उपनगरात सीसीटीव्हीचे जाळे करण्याचा अजेंडा आहे..रोजगार निर्मितीसाठी तुमचे मॉडेल काय आहे?स्टार्टअप झोन तयार करणे, कोल्हापुरातील उत्पदनांच्या मार्केटिंग झोन तयार करणार आहोत. सर्व प्रश्नांचा विचार करून रोजगार निर्मितीचे व्हिजन आहे. अंबाबाई मंदिरासाठी भुयारी मार्ग केल्यानंतर प्रवेशद्वाराजवळ फूडमॉल करून तेथे उत्पादकांना बाजारपेठ करता येईल. पर्यटन वृद्धीतून रोजगार निर्मिती केली जाईल. नागपूरमध्ये एसटीपी प्लॅन्ट उभारून त्याचे पाणी विकले. यातून उत्पन्न मिळविले. हा प्रयोग आपण करू शकतो..Kolhapur Realistic : आकडेवारी, खर्च आणि डिजिटल व्हिजनसह ‘सुराज्य संकल्प’; विनय कोरे यांचा वास्तवातील विकासाचा निर्धार, जनसुराज्यचा ठोस विकास अजेंडा.पारदर्शक कारभारासाठी काय नियोजन असेल?सर्व करप्रणाली ऑनलाईन आणि एआयचा वापर करून केली जाईल. यातून भ्रष्टाचार कमी होईल. डिजिटल व्यवहारामुळे पारदर्शकता वाढेल. मनुष्यबळ कमी लागेल. तक्रार निवारणासाठी ई-गव्हर्नर आणले जाईल..महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी कोणते प्रयत्न करणार आहात?महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी करप्रणाली डिजिटल करणार आहोत. मालमत्ता सर्वेक्षण सॅटेलाईटद्वारे होईल. सार्वजनिक-खासजी भागीदारी (पीपीपी) प्रणाली आणली जाईल. नव्या उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाईल..नियोजनबद्ध विकास नाही, हीच सत्ताधाऱ्यांची चूक पंचगंगा प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी वेळीच उपाय आणि पर्याय दिले नाहीत. कोल्हापूरचे वैभव टिकवले नाही. कोणत्याही पक्षाच्या जाहीरनाम्यात वेगवगेळ्या पद्धतीचे प्रयोग नाहीत. थेट पाईप लाईनही चुकीची झाली. कळंबा तलावात पाणी साठवता आले असते. राजर्षी शाहू महाराजांनी उभारलेल्या योजनेतून ४० टक्के कोल्हापूरला सायफन पद्धतीने पाणी मिळाले असते..त्यासाठी पाईपची गरज लागली नसती. धामणी नदीचाही सर्व्हे केला होता. त्याचे पावणे दोन टीएमसी पाणी कोल्हापूरसाठी राखीव आहे ते वापरता येईल. तेथून ते पुईखडी येथे घेऊन ‘ई’ वॉर्डला देता आले असते, पण असे झाले नाही. कोणताही विकास नियोजनबद्ध झालेला नाही, हीच मागील सत्ताधाऱ्यांची मोठी चूक आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.