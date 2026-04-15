Ichalkaranji Violence Ambedkar Jayanti : इचलकरंजीत आंबडेकर जयंतीला दगडफेक, पोलिस कॉन्स्टेबल जखमी; जाणीवपूर्वक हल्ल्याचा संशय

Ambedkar Jayanti clash news : इचलकरंजी शहरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त स्टेशन रोडवरील पुतळा परिसरात मोठी गर्दी उसळली. यावेळी झालेल्या किरकोळ धक्काबुक्कीचे रूपांतर हाणामारीत झाले. यावेळी बंदोबस्तावरील पोलिस कर्मचाऱ्यावर दगडफेक करण्यात आली. यात पोलिस कॉन्स्टेबल सद्दामहुसेन गजबरसाब सनदी यांच्यासह एकूण चौघे जखमी झाले. त्यात पोलिस सनदी यांना गंभीर दुखापत झाली आहे..याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात कृष्णा श्रावण कटारे, अमोल श्रावण कटारे, सिद्धार्थ नागेश विधाते, सूरज नागेश विधाते, ओंकार विधाते, साहील प्रदीप देठे, आनंदा लक्ष्मण साठे, बादल परीस दोडमनी (सर्व रा. इचलकरंजी) व इतर अनोळखी ५ ते ६ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणे, पोलिसांवर हल्ला करणे व दुखापत करणे अशा गंभीर आरोपांचा समावेश आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी (ता. १३) रात्रीपासूनच स्टेशन रोडवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा येथे कडक पोलिस बंदोबस्त तैनात केला होता. मध्यरात्रीनंतर सुमारे सव्वाबारा वाजण्याच्या सुमारास नागरिक मोठ्या संख्येने अभिवादनासाठी जमले होते. यावेळी काहीजण नाचत असल्याने गर्दीत धक्काबुक्की झाली आणि वाद वाढत गेला अन् दोन गट आमनेसामने आले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी बंदोबस्तावरील पोलिस कॉन्स्टेबल सद्दाम सनदी व होमगार्ड यांनी हस्तक्षेप केला..मात्र, जमाव आक्रमक झाल्याने वाद अधिकच चिघळला. याचवेळी संशयित अमोल कटारे याने पोलिस कॉन्स्टेबल सनदी यांच्या डोक्यात दगड मारून त्यांना जखमी केले. या झटापटीत साहिल देठे, आनंदा साठे व बादल दौडमनी हे देखील जखमी झाले. घटनेनंतर बंदोबस्तावरील इतर पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करत दोन्ही गटांना पांगवले व परिस्थिती नियंत्रणात आणली. दरम्यान, जयंतीनिमित्त शहरात कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिस प्रशासनाने विविध ठिकाणी कडक बंदोबस्त व पेट्रोलिंग बंदोबस्त वाढवला आहे..पोलिसांवर जाणीवपूर्वक हल्ल्याचा संशयपोलिसांवर हल्ला हा पूर्वनियोजित असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. संशयितांना यापूर्वी चोरीच्या गंभीर गुन्ह्यांप्रकरणी चौकशीसाठी पोलिस ठाण्यात बोलावण्यात आले होते. याचाच राग मनात धरून किरकोळ धक्काबुकी सुरू असतानाच अचानक हेतूपुरस्सर दगडफेक करण्यात आल्याचा पोलिसांचा संशय आहे. त्यामुळे पोलिसांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेत तपास सुरू केला आहे.