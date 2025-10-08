Viral Video : नाद करती का! मराठवाड्यानंतर आता कोल्हापुरात ‘भाग्यश्री’चा ढवारा मटण; मालकाने इन्स्टावर केली घोषणा, कुठे आणि कधी खायला मिळणार?

HighLight Point :मराठवाड्यातील प्रसिद्ध ‘भाग्यश्री हॉटेल’ची ११वी शाखा आता कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यात सुरू होत असून, ११ ऑक्टोबरपासून ती सुरु होणार आहे.‘ढवारा मटण’ आणि ‘नादखुळा रस्सा’साठी प्रसिद्ध असलेले मालक नागेश मडके आता कोल्हापुरी तिखट चवीच्या रसिकांना आपला खाद्यअनुभव देणार आहेत.सोशल मीडियावर ‘भाग्यश्री’ आणि मडके यांच्या प्रवेशाची जोरदार चर्चा सुरू असून, नेटकरी कोल्हापुरी भाषेत मजेशीर स्वागत करत आहेत — “तांबडा-पांढरा सांभाळा रे!”.Kolhapuri Mutton : मराठवाड्यातील ‘ढवारा मटण’ आणि ‘नादखुळा रस्सा’चा आस्वाद घेणाऱ्यांसाठी ही खुशखबरच आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात आपल्या हटके स्टाईलने, स्वस्त दरात मिळणाऱ्या थाळीने आणि वेळोवेळी बंद राहूनही फेमस झालेल्या भाग्यश्री हॉटेलने आता कोल्हापूरच्या खाद्यविश्वात पाऊल टाकले आहे. ‘भाग्यश्री’चे मालक नागेश मडके यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यात या हॉटेलची ११ वी शाखा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, ११ ऑक्टोबरपासून ती कोल्हापूरकरांच्या सेवेत येणार असल्याची माहिती त्यांनी स्वतः इन्स्टाग्रामवरून दिली आहे..मराठवाड्याच्या ‘ढवारा मटण’ने नाव कमावलेला मडके आता कोल्हापूरच्या तिखट चवीच्या रसिकांना आपल्या खाद्यकलेने खुश करणार आहेत. कोल्हापुरात ‘तांबडा-पांढरा रस्सा’ आणि मटणाची परंपरा जागतिक पातळीवर प्रसिद्ध आहे. अशा पारंपरिक आणि समृद्ध खाद्यसंस्कृतीच्या भूमीत ‘भाग्यश्री’ हॉटेलचा नवा प्रयोग नक्कीच चर्चेचा विषय ठरणार आहे..नागेश मडके हे सोशल मीडियावरही एक लोकप्रिय व्यक्तिमत्त्व झाले आहे. त्यांच्या हटके भाषणशैलीमुळे आणि विनोदी पोस्टमुळे ते मराठवाड्याबाहेरही ओळखले जाऊ लागले आहेत. उद्घाटन सोहळ्यांपासून ते सेल्फीसाठी चाहत्यांची गर्दी भाग्यश्री आणि मडके यांचे नाव म्हणजे आज सोशल मीडियावर एक ब्रँडच आहे.दरम्यान, कोल्हापूर शाखेच्या घोषणेनंतर नेटकऱ्यांनी इन्स्टाग्रामवर कोल्हापुरी भाषेत मडके यांचं जोरदार स्वागत केलं आहे. काहींनी “तांबडा-पांढरा सांभाळा रे!” असं म्हणत विनोदी शुभेच्छा दिल्या, तर काहींनी “ढवारा आणि तांबडा रस्सा आमनेसामने!” अशी भाष्ये करून चर्चा रंगली आहे..Kolhapur Zilla Parishad : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे गणित बदलणार, सर्वोच्च न्यायालयाने चक्राकार पद्धतीसाठीची याचिका फेटाळली.दरम्यान कोल्हापुरात तांबडा पांढरा आणि मटण महाराष्ट्रासह जगभरात फेमस आहे. अशातच हॉटेल भाग्यश्री कोल्हापूरकरांच्या जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी येणार आहे. परंतु इन्स्टाग्रामवर नेटकऱ्यांनी मात्र हॉटेल भाग्यश्रीच्या मालकाला कोल्हापुरी भाषेत आगमण केले आहे.तांबडा पांढरा सोडून कोल्हापूर मध्ये कुणाचं काही चालत नाही, स्वागत आहे ! Quantity नसली तरी चालेल पण quality पाहिजेच !, कोल्हापुरात काय कमी हॉटेल्स आहेत काय..आणि 1 no ch काय ते तुमी सांगणार काय कोल्हापूर च्या लोकांना, तुमच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा आहेतच पण कोल्हापूर मधे धवारा मटण नाही तर फक्त कोल्हापुरी तांबडा पांढरा रस्सा आणि कोल्हापुरी मटणच चालत... अशा अनेक कमेंट नेटकऱ्यांनी केल्या आहेत..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs):प्रश्न 1: ‘भाग्यश्री हॉटेल’ची नवी शाखा कोठे सुरू होत आहे?उत्तर: कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यात ‘भाग्यश्री हॉटेल’ची ११वी शाखा सुरू होत आहे.प्रश्न 2: ही शाखा कधीपासून सुरू होणार आहे?उत्तर: ११ ऑक्टोबरपासून ही शाखा अधिकृतपणे सुरू होणार आहे.प्रश्न 3: ‘भाग्यश्री हॉटेल’ कोणत्या पदार्थांसाठी प्रसिद्ध आहे?उत्तर: ‘ढवारा मटण’ आणि ‘नादखुळा रस्सा’ या खास मराठवाडी चवींसाठी ‘भाग्यश्री’ प्रसिद्ध आहे.प्रश्न 4: मालक नागेश मडके कोण आहेत?उत्तर: नागेश मडके हे ‘भाग्यश्री हॉटेल’चे मालक असून, त्यांच्या हटके भाषणशैली आणि सोशल मीडिया उपस्थितीमुळे ते लोकप्रिय झाले आहेत.प्रश्न 5: कोल्हापूरकरांची प्रतिक्रिया काय आहे?उत्तर: कोल्हापूरकरांनी इन्स्टाग्रामवर उत्साहाने आणि विनोदी पद्धतीने स्वागत केले असून, “तांबडा-पांढरा रस्सा विरुद्ध ढवारा मटण!” अशा कमेंट्सनी सोशल मीडियावर रंगत आणली आहे.प्रश्न 6: ‘भाग्यश्री’ची खासियत काय आहे?उत्तर: स्वस्त दरातील हटके थाळी, अस्सल मसालेदार चव, आणि सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झालेली ब्रँड ओळख ही ‘भाग्यश्री’ची खासियत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.