Kolhapur Tehsildar Post : गोल्डन बॉय पुन्हा प्रशासनात; सरकारने दिली महत्वाची जबाबदारी

कोल्हापूर : आंतरराष्ट्रीय जलतरणपटू विरधवल खाडे याने पुन्हा एकदा महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागात प्रवेश केला. वैयक्तिक कारणास्तव दिलेला तहसीलदार पदाचा राजीनामा मागे घेत त्याला पुन्हा तहसीलदार म्हणून नियुक्त करण्यास राज्य शासनाने विशेष बाब म्हणून आज मंजुरी दिली..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनूसार महसूल विभागाने खाडे याच्या विनंतीवर सकारात्मक निर्णय घेतला. त्याच्या जलतरण क्षेत्रातील भरीव योगदानासह प्रशासकीय अनुभवाचा विचार करून मुख्यमंत्री फडणवीस व महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्याच्या पुनर्नियुक्तीस मान्यता दिली. .वीरधवलने ३० सप्टेंबर २०२४ मध्ये वैयक्तिक कारणास्तव तहसीलदार पदाचा राजीनामा दिला होता. मात्र, तो आता मागे घेत त्याने पुन्हा शासकीय सेवेत रुजू होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार त्याने १८ फेब्रुवारी २०२५ आणि १६ सप्टेंबर २०२५ मध्ये विनंती अर्ज केला होता. .महसूल विभागाने त्याची विनंती स्वीकारत त्याला पुन्हा तहसीलदार पदावर नियुक्त केले. आजही वीरधवलला आघाडीचा जलतरणपटू मानले जाते. ऑलंपिक स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधीत्व करण्यासह त्याने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत देशाला पदक मिळवून दिले. त्याच्या कामगिरीची दखल घेत तहसीलदार पदावर नियुक्ती दिली..सेवेत रुजू होण्याच्या विनंतीला मान देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनूसार महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माझी पुन्हा एकदा राज्यपालांकडे नियुक्तीसाठी शिफारस केली. त्यानूसार आज मला पुन्हा सेवेत घेतल्याचे पत्र दिले.- वीरधवल खाडे, आंतरराष्ट्रीय नेमबाज.