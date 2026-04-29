10 Foot Python Rescued in Vishalgad : विशाळगडमध्ये थरार! म्हशीच्या गोठ्यात शिरला 10 फुटी अजगर; कुत्र्यांच्या भुंकण्यामुळे टळला मोठा अनर्थ

आंबा (कोल्हापूर) : विशाळगड परिसरातील नीलेश हर्डीकर यांच्या जनावरांच्या गोठ्यात तब्बल दहा फूट लांबीचा अजगर आढळून आल्याने परिसरात एकच खळबळ (10 foot python rescued in Vishalgad) उडाली. कुत्र्यांच्या सततच्या भुंकण्यामुळे हा प्रकार उघडकीस आला असून, वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी आणि ग्रामस्थांनी तत्परता दाखवत अजगराला सुरक्षितरीत्या पकडून जंगलात सोडले..ही घटना सोमवारी रात्री सुमारे ११ वाजण्याच्या सुमारास घडली. नीलेश हर्डीकर यांनी आपली म्हैस नेहमीप्रमाणे बाहेर चरण्यासाठी सोडली होती; मात्र रात्री उशिरापर्यंत म्हैस घरी परतली नव्हती. त्यामुळे ते जागे राहून तिची वाट पाहत होते. परिसरात अंधार दाटला असतानाच अचानक कुत्र्यांच्या जोरदार भुंकण्याचा आवाज येऊ लागला..म्हैस परत आली असावी, या अंदाजाने हर्डीकर यांनी हातात बॅटरी घेऊन घराबाहेर धाव घेतली. गोठ्याजवळ जाऊन पाहणी केली असता म्हैस दिसली नाही. मात्र, गोठ्यात एक भलामोठा अजगर वेटोळे घालून बसलेला दिसला. सुमारे दहा फूट लांबीचा अजगर पाहताच हर्डीकर यांची भीतीने तारांबळ उडाली..अजगर गोठ्यातील जनावरांच्या दिशेने जाऊ नये म्हणून त्यांनी धाडसाने त्याच्यावर लक्ष ठेवत वनविभागाचे कर्मचारी सत्यम गांधी यांच्याशी तात्काळ संपर्क साधला. माहिती मिळताच सत्यम गांधी घटनास्थळी दाखल झाले. ग्रामस्थांच्या मदतीने त्यांनी अजगराला सुरक्षितपणे पकडले..यानंतर या अजगराला आंबा-विशाळगड मार्गावरील बाघझरा परिसरातील नैसर्गिक अधिवासात सोडून देण्यात आले. कुत्र्यांच्या सतर्कतेमुळे आणि हर्डीकर यांच्या धाडसामुळे गोठ्यातील जनावरांवरील संभाव्य मोठा धोका टळल्याची चर्चा परिसरात सुरू होती.