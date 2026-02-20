Vulture Conservation Crisis : निसर्गातील ‘स्वच्छता दूत’च नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर; डिक्लोफिनॅकने गिधाडांचा केला घात!

गिधाडांच्या अधिवासाचे संरक्षण, संवर्धनाबाबत समाजात जनजागृती केली जाते. पण, गिधाडे कुठे आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिल्ह्यातील ९० च्या आधी पिढीने ते पाहिले. पण नवीन पिढीला ते माहिती नाही..९० नंतर त्यांची संख्या लक्षणीय घटत गेली. डिक्लोफिनॅक वेदनाशमक औषधाने त्याचा घात केला. मृत जनावराच्या मांसाचा लचका तोडायला आज गिधाड नाही. पण, त्या जागी भटकी कुत्री, कावळे, घार आली. स्वच्छता अभियानाअंतर्गत मृत जनावरे पुरली जाऊ लागली. परिणामी, गिधाडांना खाद्यन्नाची कमतरता भासू लागली. सध्या गिधाडांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..दापोली-सुवर्णदुर्गचे सौंदर्य झाडाझुडपात हरवतेय.केवळ गिधाडांसाठीच प्रबोधन२००४-०५ मध्ये व्हल्चर ॲडव्होकशी प्रकल्पांतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये विश्व प्रकृती निधी कोल्हापूर, बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्रीतर्फे गिधाड संवर्धन जनजागृती व सर्वेक्षण कार्यक्रम हाती घेतले होते. डॉ. गिरीश जठार, डॉ. प्रमोद पाटील, गोकुळ दूध प्रकल्प, शिवाजी विद्यापीठातील पर्यावरणशास्त्र विभाग, ‘गोकुळ’चे प्रशासकीय अधिकारी, पशुवैद्यकीय अधिकारी, वनविभाग, वन्यजीव विभाग, कोल्हापूर फ्रंट लाईन कर्मचाऱ्यांनी यामध्ये काम केले होते. विविध शाळा, महाविद्यालयांमधील निसर्ग मंडळासाठी चर्चासत्र, फिल्म शोचे आयोजन केले होते. यासाठी प्रा. डॉ. जय सामंत, अरुण नरके यांचे मार्गदर्शन मिळाले होते. विविध गावांतील सरपंचांना प्रश्नावली दिली होती. गिधाडांची सद्य:स्थिती, निसर्ग चक्रातील स्थानाबाबत प्रबोधन केले होते..निसर्गातील स्वच्छता दूतगिधाडे स्वच्छता दूत आहेत. दिसायला तो काहीसा भीतीदायक, ओंगळवाणा दिसत असला तरी मानव अन् निसर्गाच्या स्वास्थासाठी तसेच अन्न साखळीतील महत्त्वाचा पक्षी आहे. कोल्हापूर शहर, ग्रामीण भागातील खाटिकखाने, माळराने, डोंगरी किल्ले, कचऱ्यांची आगारे येथे ३०-४० वर्षांपूर्वी गिधाडे हमखास दिसत असत. साधारण ८०-९० च्या दशकात त्यांची संख्या समाधानकारक होती. जिथे मेलेली जनावरे कातडे काढून टाकली जात. काही मेलेली जनावरे अशाठिकाणी गिधाडांचा थवा अवघ्या एक तासात मृत जनावरांचा फडशा पाडत असे. यानंतर उरलेसुरले मांस कावळे, घारी खात असत. जंगलव्याप्त परिसर असेल तर हाडे फोडायला कोल्हे, तरस, सूक्ष्म किडे अशाठिकाणी गिधाडांचा थवा अवघ्या एक तासात मृत जनावरांचा फडशा पाडत असे. यानंतर उरलेसुरले मांस कावळे, घारी खात असत. जंगलव्याप्त परिसर असेल तर हाडे फोडायला कोल्हे, तरस, सूक्ष्म किडे ते मांस संपवून टाकत असत. उरलेल्या हाडांवर ऊन-वारा-पावसामुळे मातीत मिसळत असत. विविध जंतू हवा, पाणी, मातीत दुर्गंधीसमवेत रोगराई पसरवतात. पण, या मृत प्राण्याची विल्हेवाट लावण्याचे काम गिधाडांकडून होत असे.तशीच गावाबाहेर टाकली जात..अशाठिकाणी गिधाडांचा थवा अवघ्या एक तासात मृत जनावरांचा फडशा पाडत असे. यानंतर उरलेसुरले मांस कावळे, घारी खात असत. जंगलव्याप्त परिसर असेल तर हाडे फोडायला कोल्हे, तरस, सूक्ष्म किडे ते मांस संपवून टाकत असत. उरलेल्या हाडांवर ऊन-वारा-पावसामुळे मातीत मिसळत असत. विविध जंतू हवा, पाणी, मातीत दुर्गंधीसमवेत रोगराई पसरवतात. पण, या मृत प्राण्याची विल्हेवाट लावण्याचे काम गिधाडांकडून होत असे..गिधाडांची शारीरिक रचनाआकाशात अतिउंच उडताना विस्तीर्ण बाह्य पंखामध्ये असलेल्या विशिष्ट खाचांमुळे त्याला वाऱ्यासमवेत पुढे जाता येते. जमिनीवरून आकाशाकडे वाहणाऱ्या उष्ण वाऱ्याच्या उर्ध्वगामी प्रवाहांमुळे पंखाची हालचाल न करताही आकाशात घिरट्या घालता येतात. परिणामी त्यांची ऊर्जा वाचते. अतिउंचावरून त्यांना जमिनीवरील मृत जनावरे सहज दृष्टिक्षेपात येतात. पांढऱ्या पाठीच्या गिधाडांच्या पंखावरील खालच्या बाजूला असलेले पांढरे पट्टे सहज ओळखता येतात. गिधाडांच्या मानेवर, डोक्यावर पिसे नसतात. .बोडक्या मानेमुळे गिधाडांच्या प्रजातींना सहज ओळखता येत असत. पांढरपाठी गिधाडांचा आकार ९० से.मी. असून शरीररचना मोठी, बळकट असते. पंख मोठे, रुंद असतात. परिणामी ते अतिउंचीवर उडू शकतात. डोके आणि मानेवर पिसे नसल्यामुळे जनावरांच्या हाडाच्या फासळ्यात चोच घालून त्यांना मासांचे तुकडे घेता येतात. ॲक्सीपीटीडी कुळात गिधाडांचा समावेश होतो. त्यांची शरीराची रचना शिकारी पक्ष्यासारखी बाकदार चोच, अणकुचीदार नख्या असली तरीही त्यांना शिकार करून भक्ष्य मिळविता येत नाही म्हणून ते मृत प्राण्याच्या मांसावर जगतात..‘इन सीटू कॉन्झर्वेशन’ म्हणजे काय?गिधाडे साधारण तीन वर्षांनंतर प्रजननक्षम बनते. मादी एकावेळी एकच अंडे घालते. काही मोठ्या प्रजाती दोन अंडी घालतात. प्रजातीनिहाय अंडी उबविण्याचा कालावधी दीड ते दोन महिन्यांपर्यंत असतो. परिणामी त्यांची संख्या परत वाढवणे अशक्य होते. पण, ‘इन सीटू कॉन्झर्वेशन’द्वारे त्यांची संख्या वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. .हरियाना-पिंजोर, पश्चिम बंगाल-बक्सार, आसाम-गुवाहाटी येथे जगात १-२ टक्केच शिल्लक राहिलेल्या गिधाडांसाठी प्रजनन केंद्र बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी, लंडनस्थित रॉयल सोसायटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्डस संस्थातर्फे सुरू आहे. ‘बीएनएचएस’मार्फत पेंच, ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पात सोडलेल्या गिधाडांना जीपीएस टॅग लावून त्यांचा अभ्यास सुरू आहे. गिधाडांना मृत प्राण्याचे मांस ‘गिधाड रेस्टॉरंट’मध्ये ठेवून त्यांना अन्नाची उपलब्धता दिली जाते. महाराष्ट्रात वनविभागातर्फे रायगड येथील फणसाड अभयारण्य, नाशिक येथील बोरगड, अंजनेरी, हरसूल येथे प्रजनन केंद्राची सुविधा आहे..गिधाडांचा घात कुणी केला?गुरांवरील उपचारांसाठी डिक्लोफिनॅक वेदनाशमक औषध दिले जाते. पण, जेव्हा जनावर मृत होते, तेव्हा त्याचे मांस गिधाडांनी खाल्ल्यामुळे जनावरातील मृत मांसातून डिक्लोफिनॅक प्रतिकिलो ०.८ मिलिग्रॅम गिधाडाच्या शरीरात गेल्यामुळे यकृत, मूत्रपिंड, हृदयांवर परिणाम झाला. त्यामुळे पांढऱ्या पाठीचे, लांब बारीक चोचीचे, लाल डोक्याचे गिधाडांची संख्या ९८ टक्के ही ४० वर्षांत घटली. जेमतेम १-२ टक्काच प्रजातीची गिधाडे अस्तित्वासाठी संघर्ष करत आहेत. भारत सरकारने डिक्लोफिनॅकच्या पशुवैद्यकीय उपचारावर २००६ मध्ये तर २०२३ मध्ये निमसुलाईड, केटोप्रोफेन, एसिक्लोफिनॅक, कारप्रोफेन, फ्लुनिक्सी, मेलॅक्सिकॅम, टॉल्फेनामिक ॲसिड या औषधांवरही बंदी घातली. पण, अजूनही ही औषधे खुल्या बाजारात सहजपणे मिळत आहेत..जुन्या, नवीन जगातील गिधाडेजुन्या जगातील गिधाडे म्हणजे, युरोप-आफ्रिका-आशियात आढळणाऱ्या १५ प्रजाती तर नवीन जगातील ही संज्ञा अमेरिकेसाठी वापरली जाते. यात पाच अस्तिवात असणारी गिधाडे अन् दोन अस्तित्वात असणाऱ्या ‘कॉन्डोर’चा समावेश होतो. नव्या प्रजातीतील काही गिधाडांना वासाची जाणीव असते, तर जुन्या जगातील गिधाडे केवळ दृष्टीक्षेपाच्या साह्याने भक्ष्य शोधतात..नैसर्गिक मृत जनावरांचे मांस मिळणार कसे?मानवी वस्तीच्या बाहेर पडलेले मृत जनावरात डिक्लोफिनॅक असतेच. पण, वन्यजीवांच्या मृत शरीरात हे औषध नसते. महाराष्ट्रात जंगलातील काही संरक्षित भागातच गिधाडांचा वावर आहे. वाघ, बिबट्या, रानकुत्र्यांनी ठार केलेल्या भक्ष्यातील उर्वरित वाट्यावर तसेच संरक्षित क्षेत्रातील नैसर्गिक मृत पावलेल्या जनावरांचे मांस गिधाडांना उपलब्ध असते. पण, असे प्रमाण कमी आहे. कुठल्याही पक्षी, प्राण्यापेक्षा गिधाडे नामशेष होण्याचा धोका आहे. कारण डिक्लोफिनॅक बरोबर खाद्यान्नाची कमतरता, दुषित मांस, वीजतारा, मानवी हस्तक्षेप, खाणकाम आणि खोदकामाचा परिणाम गिधाडांच्या संख्येवर होत आहे. त्यांच्या प्रजननाच्या जागाही धोक्यात आल्या आहेत. वन्यजीव प्राण्यांच्या संख्येतही शिकारीमुळे घट होत आहे..गिधाडांच्या प्रजातीपांढऱ्या पाठीचे (९८), लांब चोचीचे (९५), लाल डोक्याची गिधाडे (९१ टक्के) नामशेषभारतात बिअरडेड, सिनारीयस, इजिप्तीशियन, युरेशियन, हिमालयीन, मोठ्या चोचीची, रेड हेडेड, स्लेडर बिल्ड, ओरीयन्तल व्हाईट बॅक प्रजातीपांढऱ्या पाठीचे, लांब चोचीचे, लाल डोक्याची प्रजाती संकटग्रस्त श्रेणीतवन्यजीव संरक्षक अधिनियम १९७२ च्या परिशिष्ट-१ मध्ये समावेश काही प्रजातींकडून उंदीर, घुशी, सरड्यांची शिकारअंटार्टिका, ऑस्ट्रेलिया वगळता जगभरात २३ प्रजाती, त्यापैकी नऊ प्रजाती भारतात.जिल्ह्यात गिधाडे कुठे होती?जिल्ह्यात पांढऱ्या पाठीचे, लाल चोचीचे गिधाडांच्या प्रजातींचा आढळत होत्या. पांढऱ्या पाठीचे झाडांवर तर लांब चोचीचे गिधाड पर्वतांच्या कड्यांवर घरटी करत होते. इजिप्शियन व्हल्चर म्हणजे, पांढऱ्या गिधाडांची उंच खडकाळ कड्यांवर घरटी पूर्वी आढळून येत. पाटगावच्या रांगणा किल्ल्यावरील (ता. भुदरगड) कड्यांवर या गिधाडांच्या रातथाराच्या आणि प्रजननाच्या जागा होत्या. .२०१३-१४ पर्यंत या गिधाडांच्या खात्रीदायक नोंदी सर्वेक्षणांमधून केल्या होत्या. आंबा (ता. शाहूवाडी) येथील राखीव वनक्षेत्रामध्ये आंबा-विशाळगड रस्त्यावरील कोकण कड्यावरही दोन ते तीन घरटी होती. यानंतर खात्रीशीर नोंदी, निरीक्षणे जिल्ह्यात झाली नाहीत. याशिवाय चंदगड, आजरा, कोल्हापूर, गगनबावडा, शाहूवाडी, पन्हाळा, राधानगरीच्या दुर्गम भागामध्ये गिधाडांची घरटी होती. आता तो केवळ इतिहास झाला आहे..शहर परिसरातील वावरकोल्हापूर शहरातील मैल खड्डा म्हणजे आताचे सासने कॉलनीसमोरील परिसरात गिधाडे मोठ्या प्रमाणात दिसून येत होती. कोगनोळी रस्ता, बालिंगा रस्ता, राधानगरी-खिंडी व्हरवडे घाटाच्या बाजूला गिधाडे दिसत होती. सावर्डे पडसाळी नजीकच्या महाकाय झाडांवर गिधाडांचा अधिवास मोठ्या संख्येने होता. राधानगरी वन्यजीव अभयारण्यमधील एक जागा ‘गिधाडाचे पाणी’ नावानी ओळखली जात होती. सावराईच्या सड्यावरही ते दिसत होते. मसाई पठारावरील (ता. पन्हाळा) श्री मसाई देवीच्या मंदिरानजीक ती दिसत होती..कोकणात तुरळक नोंदीकोकणात रत्नागिरी जिल्ह्यातील बुरोंडी, गुहागर, पालशेत, नेवरे, गणपतीपुळे, रानपूर, पूर्णागड, जैतापूर तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवबाग, शिरोडा, मालवण येथील सडे, मिठबाव, कुणकेश्वर, देवगड, रेडी येथे २००० पूर्वीपर्यंत जुन्या घरट्यांच्या खात्रीदायक नोंदी झाल्या होत्या. आज काही तुरळक नोंदी रत्नागिरी जिल्ह्यातून मिळतात. अंजेर्ली भागातूनही खात्रीशीर नोंदी आहेत..केंद्र सरकारच्या कृती कार्यक्रमाला हवी गती पर्यावरण वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने देशातील गिधाडांच्या संवर्धनासाठी २०२०-२५ मध्ये कृती आराखडा सुरू केला आहे. पण, म्हणावी तशी गती यासाठी नाही. भारतात नऊ गिधाड प्रजनन केंद्रे असून त्यापैकी तीन केंद्रे बीएनएचएसद्वारे प्रशासित आहेत. ‘बीएनएचएस’ने राज्य सरकारकडे गडचिरोली, पेंच प्रकल्प, मेळघाटातील काही भाग गिधाडांसाठी संरक्षित करण्यासाठी मागणी केली. गिधाड सुरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम ज्या ठिकाणी गिधाडाची संख्या जास्त आहे. अशा देशातील आठ ठिकाणी राबविला जात आहे. गिधाडांना सुरक्षित क्षेत्र हा कार्यक्रमही आखला आहे. दक्षिण आशियाई राष्ट्रांत ‘सेव्हिंग एशियाज व्हल्चर्स फॉर्म एक्स्टेंशन’ हा कार्यक्रम सुरू आहे..रामायणातील ‘जटायू’ म्हणजे ‘गिधाड’चभारतीय उपखंडात आढळणाऱ्या नऊ गिधाडांच्या प्रजातींपैकी जटायू लॅमरजीयर (दाढीधारी) मोठ्या आकाराचे, लांबल पंख असलेले गिधाड होय. या गिधाडांना मानेवर पूर्ण पिसे असतात. डोळ्यापासून चोचीच्या बुडापर्यंत खाली लोंबकळत असणारी दाढीही दिसते. हिमालयाच्या उंच पर्वतांवर ते चक्रीकरण म्हणजेच ‘सोअरिंग’ करताना दिसतात. त्याच्या नऊ ते १० फूट आकाराच्या पंखामुळे तो चक्रीकरण करीत उंचीवर जाऊ शकतो. प्राण्यांची मोठी हाडे उंच डोंगरकड्यावरून उंच आकाशातून खडकावर टाकून फोडून त्यातील मांस ते खातात. गिधाडाच्या इतर कोणत्याही प्रजाती या पद्धती अवलंब करत नाहीत..गिधाडांचा अधिवास जंगलात, रानावनातील आपल्या भटकंतीत आढळल्यास तत्काळ वनविभागाला कळवा. अन्य कीटक, पक्ष्यांप्रमाणेच गिधाडाचं महत्त्व अन्नसाखळीत आहे. उत्तर-पश्चिम घाटातील फणसाड गावच्या जंगलांत ज्याप्रमाणे गिधाडांचा अधिवास आहे, त्याप्रमाणे कोल्हापूर जिल्ह्यातील पश्चिम घाट क्षेत्रात असा अधिवास करता येईल. गिधाड संवर्धन हा खूप मोठा टप्पा आहे. कारण शास्त्रीय ज्ञान, आर्थिक संसाधने, वेळ आणि प्रयत्न, एकत्रित सहकार्य आणि सहयोगातून गिधाडांना नैसर्गिक अधिवासात समाधानकारक संख्येत आणता येईल.- सुहास वायंगणकर, जैवविविधता तज्ज्ञ.जनावरांना वेदनाशमक म्हणून दिलं जाणारं डिक्लोफिनॅक औषध जनावर मृत झालं तरी या औषधाचे अवशेष मृत शरीरात तसेच राहते. जेव्हा गिधाडांनी मृत जनावरातील मांस खाल्ले, तेव्हा या मांसाद्वारे डिक्लिोफिनॅक गिधाडांच्या शरीरात गेले. परिणामी, गिधाडांची मुत्रपिंडे खराब झाली आणि गिधाडं मृत होत गेली. ९० च्या दशकांपासून त्यांच्या संख्येत ९७ टक्के घट झाली. त्यामुळे केंद्र सरकारने डिक्लोफिनॅकवर पूर्णपणे बंदी करावी. जिथंकुठं गिधाडं असतील, तो संरक्षित झोन म्हणून घोषित करावा.- डॉ. एस. एम. गायकवाड, प्राणीशास्त्र अधिविभागप्रमुख, शिवाजी विद्यापीठ.कोणतंही जनावरं जेव्हा मरायला टेकतं तेव्हाच जनावरांच्या दवाखान्यात आणलं जातं. त्याच्या वेदना कमी करण्यासाठी डॉक्टर डिक्लोफिनॅक बरोबर अन्य वेदनाशमक औषधे देतात. तरीही काही दिवसात असं जनावर मृत झाल्यानंतर जेव्हा गिधाड त्यातील मांस खातं, तेव्हा तेही मरून जातं. त्यामुळे गिधाडांच्या संवधर्नातून जी गिधाड तयार होतील. त्यासाठी वन्यजीवांच्या मृतदेहातील मांस अशा गिधाडांना मिळेल, अशी व्यवस्था करावी लागेल. कारण वन्यजीवांना वेदनाशमक औषधं काही दिली जात नाहीत. यासाठी वन्यजीव प्राणी, जंगलांची जपणूक महत्त्वाची आहे. - डॉ. गिरीश जठार, व्यवस्थापकीय संचालक, सृष्टी कॉन्झर्व्हेशन फाउंडेशन.सध्या गिधाडांच्या संवर्धनासाठी वन विभागातर्फे म्हसळा, नाशिक येथे गिधाड हॉटेल संकल्पना राबविली जात आहे. जिथे मेलेली जनावरे गिधाडांसाठी एका संरक्षित ठिकाणी टाकली जातात. त्याबरोबर कोकणामध्ये भाऊ काटदरे यांच्या सह्याद्री निसर्ग मित्र संस्थेतर्फे ज्या गावा-वस्त्यांमध्ये गिधाडांची घरटी आहेत, त्यांचे जतन करण्यासाठी स्थानिकांना आर्थिक मोबदला दिला जात आहे. गिधाड मेलेल्या कुजणाऱ्या जनावरांचे मांस खातं. त्यांच्या पोटातील जठरास कुजणारे मांस पचविण्यासाठी अतिप्रमाणात आम्लधर्मी असतो.- अमोल जाधव, वन्यजीव अभ्यासक, नेचर कान्झर्वेशन सोसायटी, सांगलीदर वीस मिनिटांनी .एक प्रजाती ही पृथ्वीवरून नामशेष होत असून, यास मुख्यत्वे मनुष्यच जबाबदार आहे. याचं ताजे उदाहरण म्हणजे, गिधाडाचं देता येईल. जैवविविधता अबाधित ठेवण्यासाठी केंद्र, राज्य सरकारने पर्यावरणसंवर्धन, वने आणि वन्यजीवांना सुरक्षा सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा! 