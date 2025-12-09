Kolhapur News : वारणेत मल्लांचा महासंग्राम; पृथ्वीराज पाटील–रविंद्र कुमारची प्रमुख लढत पाहण्यासाठी कुस्तीप्रेमींची उत्सुकता शिगेला

वारणानगर : वारणा विविध उद्योग व शिक्षण समूहाचे संस्थापक सहकारमहर्षी तात्यासाहेब कोरे यांच्या ३१ व्या पुण्यस्मरणानिमित्त वारणानगर येथे शनिवारी (ता. १३) ‘विश्वनाथ वारणा शक्ती श्री कुस्ती महासंग्राम’ आयोजित केल्याची माहिती वारणा समूहाचे प्रमुख आमदार डॉ. विनय कोरे यांनी दिली. .शनिवारी वारणा विद्यालयाच्या मैदानावर दुपारी एक वाजता आंतरराष्ट्रीय कुस्ती महासंग्राम होणार आहे. प्रमुख दहा शक्ती श्री किताबांसह ४० पुरस्कृत कुस्त्यांसह लहान-मोठ्या २५० लढती होणार आहेत. .Wrestling Competition: किन्हईत महारुद्र ठरला ‘प्रदेशाध्यक्ष केसरी’; साखरगड निवासिनी यमाईदेवी यात्रेनिमित्त कुस्ती स्पर्धा.भारतातील नामांकित मल्लांची निवड या कुस्ती महासंग्रामासाठी केली मैदानात दिग्गज मल्लांच्या प्रेक्षणीय लढती पाहावयास मिळणार आहे. यावेळी वारणा कुस्ती केंद्राचे वस्ताद संदीप पाटील, दिलीप महापुरे, ईश्वरा पाटील आदी उपस्थित होते. या मैदानातील प्रथम क्रमांकाच्या जनसुराज्यशक्ती श्री किताबासाठी कोल्हापूरचा जागतिक विजेता पृथ्वीराज पाटील विरुद्ध हरियानाचा हिंदकेसरी रवींद्र कुमार यांच्यात लढत होणार आहे..प्रमुख किताबाच्या लढती अशा : जनसुराज्य शक्ती श्री किताब : महाराष्ट्र केसरी पृथ्वीराज पाटील (कोल्हापूर) विरुद्ध हिंदकेसरी रविंद्र कुमार (हरियाना). वारणा साखर शक्ती श्री : उपमहाराष्ट्र केसरी माऊली कोकाटे (हनुमान आखाडा पुणे) विरुद्ध कुमार भारत केसरी निशांत जाट (हरियाना). वारणा दूध संघ शक्ती श्री : उपमहाराष्ट्र केसरी प्रकाश बनकर (गंगावेश कोल्हापूर) विरुद्ध चिराग (जज्जर आखाडा हरियाना). वारणा बँक शक्ती श्री : महाराष्ट्र केसरी .दादा शेळके (काका पवार तालीम पुणे) विरुद्ध जागतिक विजेता ईशाक चौधरी (पंजाब). वारणा दूध साखर वाहतूक शक्ती श्री ः राष्ट्रीय विजेता सुबोध पाटील (सांगली) विरुद्ध जसप्रीत (लुधियाना आखाडा पंजाब). वारणा ऊस वाहतूक शक्ती श्री ः राष्ट्रीय विजेता संदीप मोटे (सांगली) विरुद्ध मलंग ठाकूर (पलवल आखाडा हारियाना). वारणा बिलट्यूब शक्ती श्री ः महाराष्ट्र चॅम्पियन कालीचरण सोलणकर (गंगावेश) विरुद्ध राष्ट्रीय विजेता रफी होशीयारपूर (पंजाब)..Kolhapur Wrestling : शाहू विजय गंगावेशच्या मल्लांचा परिश्रम: ऐतिहासिक आखाड्यात नव्या उमेदीचा श्वास.वारणा शिक्षण शक्ती श्री : महाराष्ट्र चॅम्पियन समीर शेख (पुणे) विरुद्ध राष्ट्रीय विजेता बाळू बोडके (नाशिक). वारणा बझार व वारणा महिला शक्ती श्री : महाराष्ट्र चॅम्पियन श्रीमंत भोसले (मिणचे) विरुद्ध राष्ट्रीय विजेता (हरियाना). ईडीएफ मानशक्ती श्री ः नामदेव केसरे (वारणा) विरुद्ध राष्ट्रीय विजेता नवीन कुमार (हरियाना)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.