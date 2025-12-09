कोल्हापूर

Kolhapur News : वारणेत मल्लांचा महासंग्राम; पृथ्वीराज पाटील–रविंद्र कुमारची प्रमुख लढत पाहण्यासाठी कुस्तीप्रेमींची उत्सुकता शिगेला

Warana Wrestling Mega Event : वारणानगरात २५० लढतींचा भव्य कुस्ती महासंग्राम; महाराष्ट्र केसरी, हिंदकेसरी आणि राष्ट्रीय विजेत्यांच्या झुंजींनी मैदान तापणार
सकाळ वृत्तसेवा
वारणानगर : वारणा विविध उद्योग व शिक्षण समूहाचे संस्थापक सहकारमहर्षी तात्यासाहेब कोरे यांच्या ३१ व्या पुण्यस्मरणानिमित्त वारणानगर येथे शनिवारी (ता. १३) ‘विश्वनाथ वारणा शक्ती श्री कुस्ती महासंग्राम’ आयोजित केल्याची माहिती वारणा समूहाचे प्रमुख आमदार डॉ. विनय कोरे यांनी दिली.

