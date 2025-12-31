Ichalkaranji Election : आवाडे–चाळके थेट आमने-सामने; आघाडी–महायुतीच्या रणांगणात अपक्ष ठरणार किंगमेकर

इचलकरंजी : प्रत्येक निवडणुकीत शहरभर प्रभाव टाकणाऱ्या आवाडे गटाला मात्र स्वतःच्या प्रभाग क्रमांक १५ मध्ये आजपर्यंत एकहाती वर्चस्व प्रस्थापित करता आले नाही. चाळके गटाने या प्रभागात १५ वर्षांपासून बालेकिल्ला उभारत आवाडे गटाला सातत्याने शह दिला आहे. .आता महापालिका निवडणुकीत महायुती म्हणून एकत्र लढताना चारही जागांवर माजी नगरसेवक उभा करून चाळके गटासमोर कडवे आव्हान निर्माण केले आहे. या दोघांच्या लढाईत एक बाजूला निष्ठावंत नाराज भाजप कार्यकर्ते, मुरब्बी अपक्ष उमेदवार आणि दुसऱ्या बाजूला निवडणुकीपासून अलिप्त राहिलेल्या भाजपच्या शेळके गटाची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. - ऋषिकेश राऊत.Ichalkarani Election : इच्छुकांची गर्दी आणि अनुभवी मातब्बरांची चुरस; प्रभाग सहामध्ये महायुतीसमोर उमेदवारीचा पेच.प्रभागाचे भौगोलिक स्वरूप मोठे असले तरी लोकवस्ती तुलनेने कमी असून, शेतीचा भाग मोठ्या प्रमाणावर आहे. पंचगंगा नदीकाठापासून चंदूर परिसरालगत असलेल्या या प्रभागात कामगारांची दाट लोकवस्ती आहे. अरुंद गल्ल्या, अपुरे रस्ते आणि पाणीपुरवठा या समस्या तीन दशके ‘जैसे थे’ आहेत..या प्रभागातील निवडणुका आजवर आवाडे, चाळके आणि शेळके गटांच्या गटातटाच्या राजकारणाभोवती फिरत राहिल्या. परिणामी नव्या चेहऱ्यांना फारशी संधी मिळाली नाही. दरम्यान, शेळके गटासह चाळके गटातील काही नवे चेहरे सोबत घेत भाजपनेही या प्रभागात संघटन मजबूत करण्याचे प्रयत्न केले. .Ichalkaranji Politics : इचलकरंजी महाविकास आघाडीत भूकंप! आमदार राहुल आवाडेंनी सतेज पाटलांच्या पदाधिकाऱ्याला लावलं गळाला.त्यातच सत्तेच्या गणितात आवाडे गट भाजपमध्ये दाखल झाल्याने प्रभागातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत. भाजपच्या गोटात प्रवेश केल्यानंतर आवाडे गटाला आता महापालिका निवडणुकीत महायुतीची अधिकृत ताकद मिळाली आहे. .भाजप व शिवसेना (शिंदे गट) यांच्या सोबतीने महायुती म्हणून मैदानात उतरत चारही जागांवर माजी नगरसेवकांना उमेदवारी देत चाळके गटासमोर थेट कडवे आव्हान उभे केले आहे. दुसरीकडे शिव-शाहू विकास आघाडीतून लढणाऱ्या चाळके गटाने माजी नगरसेवकांच्या नात्यातील नवे चेहरे रिंगणात उतरवत पारंपरिक वर्चस्व टिकवण्याची रणनीती आखली आहे..महायुतीतून तिकीट नाकारल्यामुळे नाराज भाजप इच्छुक अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. एकीकडे निष्ठावंत पण नाराज भाजप कार्यकर्ते, अपक्षांचा दे-धक्का आणि दुसरीकडे भाजपच्या शेळके गटाची भूमिका या साऱ्यांमुळे या प्रभागामधील निवडणूक अत्यंत चुरशीची बनली आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत जवळपास समसमान मते मिळवणाऱ्या या प्रभागात शिव-शाहू आघाडी आणि महायुतीच्या संघर्षात अपक्षच ‘किंगमेकर’ ठरण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे..मतदार = ८४५८महिला मतदार = ७८७३इतर मतदार = ०एकूण मतदार = १६३३१एकूण लोकसंख्या - १९२१६अनुसूचित जाती लोकसंख्याअनुसूचित जमाती लोकसंख्या.प्रभागाची व्याप्तीदातार मळा, तनंगे मळा, बरगे मळा, कोकरे मळा, संत मळा, गुरूकन्नन महाराज मठ, लिंबू चौक, षटकोन चौक शौचालय, हनुमान मंदिर, कृष्णा कॉम्प्लेक्स, महावितरण सबस्टेशन, पंचगंगा नदी, दुर्गामाता मंदिर, जुना चंदूर रोड.आरक्षण असे...अ - ओबीसी ब - सर्वसाधारण महिलाक - सर्वसाधारण महिलाड - सर्वसाधारण .विकासाचे मुद्देरस्त्यांची मोठी दुरवस्थानिम्म्यांहून अधिक भाग महापूर बाधिततुंबलेल्या गटारी आणि अस्वच्छताचार दिवसांआड पाणीपुरवठामैदाने, उद्याने यांचा अभाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.