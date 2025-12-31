कोल्हापूर

Ichalkaranji Election : आवाडे–चाळके थेट आमने-सामने; आघाडी–महायुतीच्या रणांगणात अपक्ष ठरणार किंगमेकर

Aghadi–Mahayuti Battle : आवाडे व चाळके गटांच्या पारंपरिक संघर्षात यंदा महायुती–आघाडीची थेट टक्कर पाहायला मिळत आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, महापूर व स्वच्छतेचे प्रश्न मतदारांच्या निर्णयावर प्रभाव टाकणार आहेत.
सकाळ डिजिटल टीमऋषिकेश राऊत
इचलकरंजी : प्रत्येक निवडणुकीत शहरभर प्रभाव टाकणाऱ्या आवाडे गटाला मात्र स्वतःच्या प्रभाग क्रमांक १५ मध्ये आजपर्यंत एकहाती वर्चस्व प्रस्थापित करता आले नाही. चाळके गटाने या प्रभागात १५ वर्षांपासून बालेकिल्ला उभारत आवाडे गटाला सातत्याने शह दिला आहे.

