Kolhapur Election : झोपडपट्टी ते उच्चभ्रू वसाहत; संमिश्र मतदारसंघात प्रभाग १८ ची निवडणूक अधिक चुरस

Civic Election Battle : माजी नगरसेवक आणि नेत्यांचे जवळचे कारभारी मैदानात उतरल्याने प्रभाग १८ मध्ये प्रतिष्ठेची थेट लढत,झोपडपट्टीतील गुन्हेगारी, पार्किंग समस्या आणि अंतर्गत रस्ते हे निवडणुकीतील कळीचे मुद्दे
सकाळ वृत्तसेवाओंकार धर्माधिकारी
कोल्हापूर : माजी नगरसेवकांमधली तुल्यबळ लढत प्रभाग क्रमांक १८ मध्ये पाहायला मिळणार आहे. या प्रभागातील उमेदवार हे नेत्यांच्या सर्वात जवळ असणारे कारभारी आहेत. त्यामुळे  विधान परिषदेचे गट नेते आमदार सतेज पाटील, आमदार अमल महाडिक, राजेश क्षीरसागर यांचीही प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. या प्रभागात विकासकामे झाली असली तरी मतदारांचे वैविध्य असल्याने राजकीय चुरस वाढली आहे.
- ओंकार धर्माधिकारी

