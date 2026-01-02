Kolhapur Election : झोपडपट्टी ते उच्चभ्रू वसाहत; संमिश्र मतदारसंघात प्रभाग १८ ची निवडणूक अधिक चुरस

कोल्हापूर : माजी नगरसेवकांमधली तुल्यबळ लढत प्रभाग क्रमांक १८ मध्ये पाहायला मिळणार आहे. या प्रभागातील उमेदवार हे नेत्यांच्या सर्वात जवळ असणारे कारभारी आहेत. त्यामुळे विधान परिषदेचे गट नेते आमदार सतेज पाटील, आमदार अमल महाडिक, राजेश क्षीरसागर यांचीही प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. या प्रभागात विकासकामे झाली असली तरी मतदारांचे वैविध्य असल्याने राजकीय चुरस वाढली आहे.- ओंकार धर्माधिकारी.एका बाजूला झोपडपट्टीमधील श्रमिक मतदार आणि दुसऱ्या बाजूला उच्चभ्रू लोकवस्ती असा हा संमिश्र प्रभाग आहे. विशेष म्हणजे या प्रभागात महायुतीकडून माजी नगरसेविका रुपाराणी निकम, अभिजित मोकाशी यांची उमेदवारी जाहीर झाली आहे, तर महाविकास आघाडीने या प्रभागातील तीन जागांवर उमेदवारांची घोषणा केली आहे..Kolhapur Election : माजी नगरसेवकांनी शड्डू ठोकल्याने चुरस; मतांची गोळाबेरीज करण्याचे आव्हान, मताधिक्य कोणाला याचीच उत्सुकता.यामध्ये अनुसूचित जाती महिला गटातून अरुणा गवळी यांना उमेदवारी दिली आहे, तर सर्वसाधारण गटाच्या दोन जागांवर माजी उपमहापौर भुपाल शेटे व सर्जेराव साळोखे हे उमेदवार आहेत. हे तिन्ही उमेदवार काँग्रेस पक्षाकडून निवडणूक लढवत आहेत. सर्जेराव साळुंखे यांच्या मातोश्री पूर्वी नगरसेविका होत्या. त्यामुळे त्यांनाही राजकीय पार्श्वभूमी आहे. .रुपाराणी निकम भाजप महिला मोर्चा शहर अध्यक्ष होत्या. तसेच आमदार अमल महाडिक यांच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांपैकी त्या एक आहेत. आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या विनंतीवरून माजी आमदार जयश्री जाधव यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (शिंदे गट) पक्षात प्रवेश केला. त्यामुळे महायुती म्हणून या प्रभागात महाडिक आणि क्षीरसागर यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. शेटे माजी उपमहापौर असून, ते आमदार सतेज पाटील यांच्या जवळचे आहेत. .Kolhapur Election : मध्यवस्तीतील प्रभागात ‘इच्छुकांचा शड्डू’ मतांची गोळाबेरीज न जमल्यास विजय अशक्य!.त्यामुळे पाटील यांच्यासाठीही ही जागा प्रतिष्ठेची आहे. जाधव, निकम आणि शेटे या तिन्ही माजी नगरसेवकांचे जुने प्रभाग आताच्या १८ क्रमांकाच्या प्रभागात आहेत. त्यामुळे या उमेदवारांना येथे जनाधार आहे. या सर्वच माजी नगरसेवकांनी आपापल्या भागात अनेक विकासकामे केली आहेत. .त्यामुळे येथील निवडणूक अत्यंत चुरशीची होईल, असे येथील मतदार सांगतात. वंचित बहुजन आघाडीकडून अमित नागटिळे यांना उमेदवारी देण्यात येणार आहे. नागटिळे विविध सामाजिक कामांच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचले असून या प्रभागातील काही भागात वंचितच्या कार्यकर्त्यांची संख्या अधिक आहे. या प्रभागात रस्ते, गटारी, ड्रेनेज लाईन या प्रश्नांची फारशी वानवा नाही. .यातील बहुतांशी कामे झाली आहेत. मात्र, राजेंद्रनगर झोपडपट्टी येथे मैदान असावे, अशी येथील नागरिकांची अपेक्षा आहे. काही भागात अंतर्गत रस्त्यांचा प्रश्न आहे. याच प्रभागात गोमती नदी (आत्ताचा नाला) येते. येथे उद्यान विकसित करता येऊ शकते. .याच प्रभागातील काही भागात (राजेंद्रनगर, सम्राटनगर) येथे पार्किंगचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. तसेच काही ठिकाणी कचऱ्याची घंटागाडी नियमितपणे येत नाही, अशी नागरिकांची तक्रार आहे. झोपडपट्टीच्या भागात गांजा आणि गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण चिंताजनक आहे. .प्रभागाची व्याप्तीएस. एस. सी बोर्ड, अंबाई डिफेन्स, पायमल वसाहत, पानसरे स्मारक, शास्त्रीनगर के.एम.टी वर्कशॉप, जवाहरनगर सीमेवरून बिजली चौक, सुभाषनगर, सिरत महोल्ला, आयसोलेशन हॉस्पिटल आतील गल्ल्या, रामानंदनगर पूल, पोस्टल कॉलनी, राजेंद्रनगर झोपडपट्टीमधील ३ गल्ल्या..दृष्टिक्षेपात लोकसंख्याएकूण लोकसंख्या = २८,३६४अनुसूचित जाती लोकसंख्या = ६,८७७अनुसूचित जमाती लोकसंख्या = ११६पुरुष मतदार = १०,२१५महिला मतदार = १०,८०४एकूण मतदार = २१, ०२०इतर = १.आरक्षण असेअ-अनुसूचित जाती महिलाब - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग क - सर्वसाधारणड - सर्वसाधारण .उमेदवार असेभूपाल शेटे, अरुणा गवळी, सर्जेराव साळोखे, रुपाराणी निकम, कोमल बिरजे, अमित नागटिळे, शिवानी गुर्जर, स्वाती बिसुरे, स्वाती कदम, राजश्री सोनवणे, गीतांजली हवालदार, कौसर बागवान, अश्विनी सुर्वे, स्मिता सावंत, सुनीता हुंबे, नंदा गवळी, महेश वासुदेव, दीपाली पोवार, मेहजबीन शेख, सार्था साबळे, डॉ. कुमाजी पाटील, महेश वासुदेव, अभिजित पाटील, सोमनाथ घोडेराव, संजय माघाडे, हेमंत पाटील, नाना ओव्हाळ, रेश्मा शेख..विकासाचे मुद्देखेळाचे मैदान व छोटे सभागृहनाले स्वच्छ करून तेथे उद्यानाची निर्मितीराजेंद्रनगरमध्ये पार्किंगसाठी जागा हवीपाणीपुरवठा कमी दाबाने होतो तो सुरळीत करावाढती गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी उपाययोजना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.