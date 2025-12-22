कोल्हापूर

Ichalkarani Election : इच्छुकांची गर्दी आणि अनुभवी मातब्बरांची चुरस; प्रभाग सहामध्ये महायुतीसमोर उमेदवारीचा पेच

MahaYuti Faces Ticket Distribution Challenge : प्रभाग क्रमांक सहामध्ये अनुभवी व माजी नगरसेवकांची संख्या अधिक असल्याने महायुतीसमोर उमेदवारी वाटपाचा मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
ऋषिकेश राऊतसकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : शहराच्या मध्यवस्तीत असणारा प्रभाग क्रमांक सहा यंदाच्या पहिल्या महापालिका निवडणुकीत पुन्हा एकदा राजकीय रणांगण ठरणार आहे. राजकीय समीकरणे महायुतीच्या बाजूने झुकलेली असली तरी, उमेदवारीचे गणित मात्र गुंतागुंतीचे झाले आहे.

