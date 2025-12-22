Ichalkarani Election : इच्छुकांची गर्दी आणि अनुभवी मातब्बरांची चुरस; प्रभाग सहामध्ये महायुतीसमोर उमेदवारीचा पेच

इचलकरंजी : शहराच्या मध्यवस्तीत असणारा प्रभाग क्रमांक सहा यंदाच्या पहिल्या महापालिका निवडणुकीत पुन्हा एकदा राजकीय रणांगण ठरणार आहे. राजकीय समीकरणे महायुतीच्या बाजूने झुकलेली असली तरी, उमेदवारीचे गणित मात्र गुंतागुंतीचे झाले आहे. .अनुसूचित जाती, ओबीसी महिला, सर्वसाधारण महिला आणि सर्वसाधारण अशा चार जागांसाठी महायुतीकडून इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. विशेष म्हणजे बहुतांश इच्छुक हे अनुभवी, मातब्बर आणि माजी नगरसेवक असल्याने तिकीट वाटप करताना नेतृत्वासमोर मोठा पेच उभा राहिला आहे. कोणाला संधी दिली आणि कोणाला डावलले, यावरून नाराजी वाढण्याची दाट शक्यता असून, बंडखोरी रोखण्यासाठी आतापासूनच सावध पावले टाकावी लागत आहेत. - ऋषिकेश राऊत.Kolhapur Election : राजेश क्षीरसागरांचा होमपिच तापला; जुन्या पेठांपासून बाजारपेठांपर्यंत इच्छुकांची प्रचंड गर्दी.वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिलेल्या मूलभूत नागरी समस्या, सामाजिक विषमता आणि अंतर्गत राजकारणामुळे हा प्रभाग नेहमीच चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. झोपडपट्टी आणि आलिशान बंगले, सामान्य आणि श्रीमंत अशी टोकाची ओळख असलेल्या या प्रभागात मतदारांचा कौल कोणत्या दिशेने जाणार, याबाबत प्रचंड उत्सुकता आहे. .पूर्वी या प्रभागावर आवाडे गट आणि कारंडे गटाचे वर्चस्व होते. तत्कालीन नगरपालिकेच्या निवडणुकीत दोन्ही गट आमने-सामने उभे ठाकले होते. मात्र, त्याचवेळी भाजपनेही स्वतंत्र ताकदीने निवडणूक लढवत या प्रभागातील राजकारणाला नवे वळण दिले. .Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू; २० प्रभागांसाठी ५८४ मतदान केंद्रांची अधिकृत घोषणा.आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलली असून, आवाडे गट भाजपसोबत आहे, तर कारंडे गटातीलही अनेक माजी नगरसेवकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामुळे हे सर्व घटक एकत्र येत महायुतीच्या झेंड्याखाली शिव शाहू आघाडीविरोधात लढत आहेत..दुसरीकडे प्रभागातील नागरी प्रश्न मतदारांच्या रोषाला कारणीभूत ठरणार आहेत. असुरक्षित बनलेला थोरात चौक परिसरातील बाजार, अपुऱ्या सुविधा आणि वाहतूक कोंडीमुळे व्यापारी व नागरिक त्रस्त आहेत. .जयभीम नगर झोपडपट्टीतील तब्बल १०८ लाभार्थ्यांना अद्याप घरे मिळालेली नाहीत. आऊचा मळा भागात सामूहिक घरफाळ्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून, वैयक्तिक घरफाळ्यासाठी नागरिकांचा संघर्ष अजूनही सुरूच आहे. शहरातील सर्वात मोठे भवन असणाऱ्या राजीव गांधी भवनची अवस्थादेखील अत्यंत दयनीय असून, त्याच्या दुरवस्थेवरून प्रशासनावर टीका होत आहे..या पार्श्वभूमीवर शिव शाहू आघाडीनेही प्रभागात जोरदार फिल्डिंग लावली आहे. एक-दोन माजी नगरसेवकांसह डझनभर नवे चेहरे उमेदवारीसाठी इच्छुक असून, महायुतीच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्याची तयारी सुरू आहे. .विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांत या प्रभागात महायुती आणि महाविकास आघाडीचे जवळपास समसमान मताधिक्य दिसून आले होते. मात्र, सध्या संघटनात्मक ताकद आणि एकत्रित नेतृत्वामुळे महायुती भक्कम मानली जात आहे. .मात्र, तिकीट वाटपात नाराजीचा सूर वाढला आणि बंडखोरी झाली तर, महायुतीला विरोधकांपेक्षा स्वकीयांशीच दोन हात करण्याची वेळ येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रभाग सहामधील निवडणूक ही केवळ दोन आघाड्यांमधील नव्हे, तर अंतर्गत राजकीय समतोलाचीही मोठी कसोटी ठरणार आहे..दृष्टिक्षेपात लोकसंख्याअनुसूचित जाती लोकसंख्या = १८५३अनुसूचित जमाती लोकसंख्या = ५१एकूण लोकसंख्या = १७६०८पुरुष मतदार = ८७९९ महिला मतदार = ८३४२एकूण मतदार = १७,१४६.प्रभागाची व्याप्तीसीईटीपीमागील रोड, काळा ओढा ते शांतिनगर चर्च, कंजारभाट वसाहत, आऊचा मळा, थोरात चौक, वीटभट्टी, मंगलमूर्ती चित्रमंदिर, कापड मार्केट, भगतसिंग उद्यान, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा, महापालिका प्रशासकीय इमारत, महावितरण कार्यालय परिसर, जयभीमनगर, वर्धमान चौक डावी बाजू..विकासाचे मुद्दे राजीव गांधी भवनाची अवस्था बिकट थोरात चौक आठवडी बाजारात समस्यांचा डोंगर जयभीमनगर झोपडपट्टीत उर्वरीत घरांची प्रतीक्षा आऊचा मळ्यातील सामूहिक घरफाळा प्रश्न ठिकठिकाणी स्वच्छतागृहांची वानवा.आरक्षण असेअ - अनुसूचित जातीब - ओबीसी महिलाक - खुला महिलाड - खुला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.