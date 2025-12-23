Kolhapur Election : प्रभाग ८ मध्ये राजकीय प्रतिष्ठेची लढाई; दिग्गज घराण्यांसमोर नवख्या उमेदवारांचे मोठे आव्हान

कोल्हापूर : काँग्रेस, राष्ट्रवादीसमोर महायुतीचे कडवे आव्हान; उमेदवारी मिळण्याआधीच वैयक्तिक भेटीगाठींवर जोर. महापौरपदाचा सर्वाधिक वेळा बहुमान मिळवलेल्या जुन्या चंद्रेश्वर प्रभागासह दुधाळी, लक्षतीर्थ वसाहत अशा नव्याने बनलेल्या प्रभाग आठमध्ये दिग्गज घराणी पुन्हा रिंगणात उतरली आहेत. .अनेक वर्षांपासून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व असलेल्या प्रभागात या वेळेस महायुतीचे कडवे आव्हान दिसत आहे. बोंद्रे, खराडे, खेडकर, माने घराण्यांसह या मागील सभागृहातील दिग्गजांसमोर नवख्यांचा कस लागणार आहे. पक्षांकडून अधिकृत उमेदवारी मिळण्याआधीच वैयक्तिक भेटीगाठींवर जोर दिला जात आहे.- गौरव डोंगरे.Kolhapur Politics : उमेदवारीचा पेच वाढला; शिंदे गट आणि काँग्रेसमध्ये इच्छुकांची भाऊगर्दी, नेते चिंतेत.२०१५ च्या निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे वर्चस्व भागावर होते. दोन महापौर, दोन उपमहापौर, स्थायी समितीसह महत्त्वाची पदे ज्या प्रभागांत आली आहेत, तेथील चित्र राज्यातील महायुतीच्या नव्या आघाडीमुळे बदलणार असून, या निवडणुकीत भाजप, शिवसेना शिंदे गटाकडे इच्छुकांची संख्या वाढली आहे. .अशावेळी पक्षांसमोरही तुल्यबळ उमेदवार देताना बंडखोरी रोखण्याचे आव्हान असणार आहे. शिवाजी पेठेपेक्षाही लक्षतीर्थमध्ये उमेदवारांची भाऊगर्दी दिसून येत आहे. दोन सर्वसाधारण, एक सर्वसाधारण महिला असे आरक्षण असल्यानेही इच्छुकांची संख्या येथे मोठी आहे, तर ओबीसी महिला आरक्षणासाठी दोन ते तीन इच्छुकांत ईर्षा असणार आहे..Kolhapur Politics : उमेदवारीचा पेच वाढला; शिंदे गट आणि काँग्रेसमध्ये इच्छुकांची भाऊगर्दी, नेते चिंतेत.शिवाजी पेठेतील माजी महापौर सई खराडे यांचे चिरंजीव शिवतेज खराडे यांनी काही दिवासांपूर्वीच शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला आहे, तर त्यांचे मामेभाऊ माजी नगरसेवक इंद्रजित बोंद्रे काँग्रेसकडून उभे राहणार असल्याने हे भाऊ वेगवेगळ्या पक्षातून आमने-सामने असणार आहेत. महापालिका सभागृहात या दोन्ही घराण्यांनी प्रतिष्ठा राखली. .या घराण्यांना वगळून शिवाजी पेठेचे राजकारण होत नसल्याचेच चित्र आहे. शिवसेना स्थापनेपासून कार्यरत असलेले रमेश खाडे शिवसेना शिंदे गटातून रिंगणात उतरण्याची तयारी करीत आहेत. भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाकडून अधिकृत उमेदवारीची घोषणा होईपर्यंत पक्षीय बळापेक्षा व्यक्तिगत प्रचाराने जोर धरला आहे. .काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे प्रबळ दावेदार तयारी करीत असले तरी शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी अजित पवार गटानेही आपली ताकद पणाला लावली आहे. गांधी मैदान, दुधाळी या मैदानांसह महाकाली मंदिर, टेंबलाई मंदिर, लक्षतीर्थ तलाव सुशोभिकरणाचे मुद्दे निवडणुकीत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. .लक्षतीर्थमध्ये झोपडपट्टी कार्डधारकांना सोईसुविधा देणे, जुन्या गटारांची दुरुस्ती, शिवाजी पेठेतील जुन्या ड्रेनेज लाईनच्या कामांचा मुद्दा नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे. रंकाळा टॉवर येथील वाहतूक कोंडीमुळे दुधाळी, रंकाळा टॉवर परिसरातील नागरिकांनाही त्रास सहन करावा लागतो आहे. या चौकाला पर्यायी मार्ग किंवा उड्डाणपुलाचा पर्याय देण्यासाठी उमेदवार काय करणार असाही प्रश्न नागरिक विचारत आहेत..प्रभागाची व्याप्तीसंध्यामठ गल्ली, मरगाई गल्ली, महाकाली मंदिर, राजाघाट रोड, आयरेकर गल्ली, पानारी मळा, हरी मंदिर, दुधाळी परिसर, जाऊळाचा गणपती मंदिर, बलराम कॉलनी, लक्षतीर्थ वसाहत, आयडीयल कॉलनी, जिव्हाळा कॉलनी, इंगवले कॉलनी, कोराणे मळा, यशोदा कॉलनी, मिराबाग..दृष्टिक्षेपात लोकसंख्याएकूण लोकसंख्या = २५,८६१अनुसूचित जाती लोकसंख्या = १४००अनुसूचित जमाती लोकसंख्या = ९३पुरुष मतदार = १२,२५५महिला मतदार = १२,३८२एकूण मतदार = २४,६४३.आरक्षण असेअ- ओबीसी महिलाब- सर्वसाधारण महिलाक- सर्वसाधारणड- सर्वसाधारण.इच्छुक असे....इंद्रजित बोंद्रे, शिवतेज खराडे, ऋग्वेदा राहुल माने, राजश्री दिनेश पन्हाळकर, शिवानी संजय पाटील, अनुराधा सचिन खेडकर, रमेश खाडे, भैय्या खेडकर, स्वाती प्रवीण लिमकर, प्रकाश सरनाईक, प्रताप देसाई, हेमंत कांदेकर, अविनाश पाटील, अनिल पाटील, श्रृती दत्तात्रय म्हसवेकर, संग्रामसिंह जरग, रेखा अनिल भालेकर, युवराज खंडागळे, रोहित मोरे, जुईली चौगले..विकासाचे मुद्दे गांधी मैदान, दुधाळीसह फुटबॉलसाठी चांगले मैदान उपलब्ध व्हावे महाकाली मंदिर, टेंबलाई मंदिर, लक्षतीर्थ तलाव सुशोभीकरण व्हावे लक्षतीर्थ वसाहतीतील रस्ते, गटारांची कामे तातडीने मार्गी लागावीत रंकाळा टॉवर चौकातील वाहतूक कोंडी सोडवा, पार्किंगसाठी जागा द्या लक्षतीर्थ सोसायटी हॉल बांधून नागरिकांसाठी उपलब्ध करणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.