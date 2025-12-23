कोल्हापूर

Kolhapur Election : प्रभाग ८ मध्ये राजकीय प्रतिष्ठेची लढाई; दिग्गज घराण्यांसमोर नवख्या उमेदवारांचे मोठे आव्हान

Veteran Political Families Dominate Ward 8 Politics : राज्यातील नव्या सत्तासमीकरणाचा थेट परिणाम प्रभाग ८ मध्ये दिसत असून भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गट आक्रमक झाले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : काँग्रेस, राष्ट्रवादीसमोर महायुतीचे कडवे आव्हान; उमेदवारी मिळण्याआधीच वैयक्तिक भेटीगाठींवर जोर. महापौरपदाचा सर्वाधिक वेळा बहुमान मिळवलेल्या जुन्या चंद्रेश्वर प्रभागासह दुधाळी, लक्षतीर्थ वसाहत अशा नव्याने बनलेल्या प्रभाग आठमध्ये दिग्गज घराणी पुन्हा रिंगणात उतरली आहेत.

