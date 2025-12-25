कोल्हापूर

Kolhapur Election : आवळे–खंजिरे गटाचा बालेकिल्ला अबाधित राहणार की महायुतीचा निर्णायक घाला? प्रभाग ९ मध्ये थरार

सकाळ वृत्तसेवाऋषिकेश राऊत
महिला मतदार

८२११

एकूण मतदार

१६,०१३

दृष्‍टिक्षेपात लोकसंख्या

एकूण लोकसंख्या - १६५०२

अनुसूचित जाती लोकसंख्या - ३६२४

अनुसूचित जमाती लोकसंख्या - ४९पुरुष मतदार

  ७८०२

 कोल्हापूर : कामगार वस्ती, सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीयांचा संमिश्र पट असलेला प्रभाग क्रमांक ९ हा शहरातील राजकीय संघर्षाचा कायमच केंद्रबिंदू राहिला आहे. येथे राजकारण गटांभोवती फिरते आणि गटांची नाती काळानुसार बदलतात.

