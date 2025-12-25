कोल्हापूर

Kolhapur Election : प्रभाग बदला, आरक्षण स्वीकारा! निवडणुकीत पक्षांचे नवे फॉर्म्युले अमलात,जागा वाटपाच्या शेवटच्या टप्प्यात राजकीय डावपेच

Ward Change & Reservation Politics : प्रत्येक प्रभागातून तयारी करणारे इच्छुक, मतांची पाकिटे आणि स्थानिक कामामुळे पक्षांतर्गत स्पर्धा तीव्र झाली आहे.सर्वसाधारण तयारी असलेल्यांना महिला किंवा ओबीसी आरक्षणातून, तर काहींना प्रभाग बदलून लढण्याची तयारी करावी लागत आहे.
Ward Change & Reservation Politics

Ward Change & Reservation Politics

sakal

उदयसिंग पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : मित्र पक्षांना सोबत घेऊन जायचे, प्रभागातील आरक्षण पाहायचे, एखाद्या जागेसाठी अडून बसलेल्याला सांभाळायचे, नवीन पर्याय काढायचा, अशा पद्धतीने अनेक पक्षांचे जागा वाटप, उमेदवार निश्‍चितीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. जागा वाटप, आरक्षण व ताकद यांचा विचार करून अनेक प्रभागांत आपापल्या मित्रपक्षांनी उमेदवारांच्या अदलाबदलीला सुरुवात केली आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Muncipal corporation
political parties
muncipal corporation election
Reservation Process in Elections

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com