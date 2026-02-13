Khochi Warna River : वारणा नदीत जलपर्णीचा वेगाने फैलाव; खोची परिसरातील नागरिकांकडून उपाययोजनेची मागणी

खोची : पंचगंगा नदीपाठोपाठ वारणा नदीतही झपाट्याने जलपर्णी वाढत असल्याने योग्य वेळीच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. संपूर्ण पाण्यावर जलपर्णी पसरण्यापूर्वी त्याचा नायनाट करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, वारणा नदीची पंचगंगा होण्यासाठी वेळ लागणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे..जिल्ह्यात बारमाही प्रवाहित असणारी व प्रदूषित नसणारी वारणा ही एकमेव नदी म्हणून ओळखली जाते; परंतु दिवसेंदिवस वारणा नदीत जलपर्णी वाढत आहे, यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे..काळू नदी जलपर्णीच्या विळख्यात.लोकप्रतिनिधींनी याकडे लक्ष देऊन तत्काळ संबंधित विभागाला सूचना देऊन जलपर्णीमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे. जलपर्णीचा विळखा पसरण्याअगोदर ज्याठिकाणी जलपर्णी वाढत आहेत. तेथील नदीची स्वच्छता करणे गरजेचे बनले आहे. खोची येथे पोहायला जाणारे लोक वेळ मिळेल, तेव्हा जलपर्णी काढत आहेत..वारणा नदीत जलपर्णी वाढीचे संकट आले आहे. संपूर्ण नदीत जलपर्णी पसरण्यापूर्वी प्रशासनाने योग्य ती खबरदारी घेऊन जलपर्णी काढण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.अन्यथा भविष्यात जलपर्णीचे संकट येऊ शकते- सचिन जाधव, ग्रामस्थ, खोची.Ichlkaranji Panchganga : पंचगंगा आटतेय, जलपर्णी फोफावतेय! इचलकरंजीसमोर पाणी संकटाचे सावट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.