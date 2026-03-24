Water Supply Planning : गळती अनेक, रोबो एकच; महापालिकेच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह

कोल्हापूर: शहरात पाणीपुरवठा करण्यासाठी जवळपास ११०० किलोमीटर लांबीच्या छोट्या-मोठ्या वाहिन्या आहेत. त्यांच्यावर अनेक गळती आहेत. त्यातील काही दिसतात, तर काहींचे पाणी थेट जमिनीतून, गटारीतून जात आहे. .अशा गळती शोधण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाने केवळ एक रोबो आणण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यातून हजारो गळती आणि रोबो केवळ एक ही तफावत दिसून येत आहे. योग्य प्रमाणात यंत्रणा वापरली, तरच गळतीमुक्त पाणीपुरवठा विभाग होऊ शकेल; अन्यथा वर्षानुवर्षे चर्चाच होईल, असे दिसते. .Pune News : पहिल्याच सर्वसाधारण सभेमध्ये पाणी समस्येवरून नगरसेवक आक्रमक.महापालिकेकडून पाणीपुरवठा करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने जलवाहिन्या टाकल्या आहेत. राज्य सरकारच्या योजनेतूनही नवीन जलवाहिन्या नवीन भागात टाकल्या. जुन्या योजनेनंतर शिंगणापूर योजना, थेट पाईपलाईन योजना या नवीन योजना झाल्या. शिंगणापूर योजनेत जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत तसेच मुख्य वितरण नलिकाही टाकल्या गेल्या. तर थेट पाईपलाईन योजनेत जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत नवीन वाहिन्या आहेत. त्यादरम्यान अमृत योजनेतून एचडीपीएल वाहिन्या टाकल्या गेल्या. ही कामे वितरण नलिकांपर्यंची आहेत. पण, त्यानंतर भागात पाणी वितरणासाठी छोट्या वाहिन्या आहेत. त्यांचे आयुष्य कित्येक वर्षांचे आहे..रस्ते करताना, इतर विकास कामे करताना अशा वाहिन्यांना गळती उद्भवत आहेत. त्यातील काहींचे पाणी रस्त्यांवरून वाहत राहिल्याने दिसतात. पण, अनेक ठिकाणी रस्त्याखालूनच गळतीचे पाणी वाहून जात असते. ते समजतच नाही. काही ठिकाणी गटारीत पाण्याचा लोंढा येत असल्याचे नागरिकांना दिसते. पण, ते कुठून येते याचा शोध आजतागायत पाणीपुरवठा विभागाला लागलेला नाही. अशा प्रकारच्या अनेक गळती आहेत. त्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणेशिवाय पर्यायच नाही. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभागाने गळती शोधणारा रोबो घेण्याचा प्रस्ताव तयार केला. तोही करू की नको, अशा द्विधा अवस्थेत केल्याचे जाणवते..Kolhapur Water Crisis : तीन पाणी योजना, तरीही टॅंकरवरच भागते तहान; शहरात वर्षभरात टॅंकरच्या २५०० फेऱ्या.किमान दहा रोबो आवश्यकहजारो किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या असताना केवळ एक रोबोचा प्रस्ताव हास्यास्पदच ठरत आहे. किमान दहा रोबो घेतल्यास विविध भागांतील गळती दुरुस्त करण्यास वेग येऊ शकतो. त्यासाठी पदाधिकारी, नगरसेवकांनीच प्रशासनापाठीमागे लागण्याची गरज दिसत आहे..पुरेशी माहिती घेतली नाहीहा एकच रोबो घेण्यामागे पाणीपुरवठा विभागाने त्याच्या कार्यपद्धतीची पुरेशी माहिती घेतलेली नाही. त्यामुळे हा रोबो घेतला व व्यवस्थित काम होत नसल्याचे दिसून आल्यास त्रास नको म्हणून असा प्रस्ताव तयार केला असण्याची शक्यता आहे किंवा अशा यंत्रणेवर विश्वास नाही, असे तरी आहे. सध्या रस्त्यावर दिसणारी गळती दुरुस्त करण्यासाठी कर्मचारी नाहीत. अशा स्थितीत गळती शोधण्यासाठी या यंत्रणेवर विश्वास टाकल्याशिवाय पर्याय नाही. त्यातून गळती दिसून आल्या, तर खासगी यंत्रणा लावून त्या दुरुस्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे लागेल..रस्ते खोदाई बरीच होईल कमीसध्या गळती शोधण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या तर्कानुसार रस्ते खोदावे लागतात. रोबो जलवाहिनीत टाकल्यानंतर गळतीचे ठिकाण दाखवते. त्याच्याकडून अंतरही दाखवते, त्याप्रमाणे त्याच ठिकाणी खोदाई करता येते. यातून विनाकारण रस्ते खोदाई कमी होऊन, त्याच्या दुरुस्तीचा खर्च वाचणार आहे.