Weather Alert IMD : हवामान विभागाचा पुन्हा अलर्ट, पावसाचा जोर वाढण्याचा अंदाज

Rainfall Predicted Again : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम असून, आज दिवसभर जिल्ह्याच्या बहुतांशी भागात पावसाच्या सरीवर सरी कोसळत होत्या. दरम्यान, हवामान विभागाने गुरुवार (ता.१८) पर्यंत 'यलो अलर्ट' दिला असून, पावसाचा जोर वाढण्याचा अंदाज आहे..जिल्ह्यात सोमवार सकाळपासून पावसाचे वातावरण निर्माण झाले. दिवसभर बहुतांशी भागात जोरदार सरी झाल्या. वैभववाडी, सावंतवाडी तालुक्यांत पावसाचा जोर काहीसा कमी होता. दरम्यान, जिल्ह्यात आज सकाळपासून पावसाचे वातावरण होते. काही भागात सकाळपासूनच हलक्या सरी सुरू होत्या. दरम्यान, दुपारी बारानंतर जोरदार पावसाला सुरुवात झाली. सावंतवाडी, कुडाळ, मालवण, वेंगुर्ला यांसह सर्वच भागाला मुसळधार पावसाने झोडपून काढले. दरम्यान, जिल्ह्यात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे..हवामान विभागाने उद्यापर्यंत 'यलो अलर्ट' दिला आहे. सध्या पडत असलेला पाऊस भात आणि नाचणी पिकांसाठी पोषक मानला जात आहे. भात पीक फुलोरा आणि दाणे भरण्याच्या स्थितीत आहे. त्यामुळे पडत असलेल्या पावसाचा चांगला परिणाम भात पिकांवर होणार आहे..माघारीसाठी स्थिती अनुकूलराजस्थानमधून मॉन्सूनच्या परतीचा प्रवास सुरू झाला आहे. पंजाब आणि गुजरातच्या काही भागातून नैऋत्य मॉन्सूनच्या माघारीकरिता अनुकूल वातावरण असल्याचे हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून साधारणपणे १० ते १२ ऑक्टोबरपर्यंत मॉन्सून माघार घेईल, अशी शक्यता आहे..