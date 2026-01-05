Kolhapur Market : आठवडा बाजारात भाजीपाला स्वस्त; टोमॅटो पन्नाशीवर, गृहिणींना दिलासा

कोल्हापूर : गेल्या दोन आठवड्यापासून आठवडा बाजारात पालेभाज्यांसह काही फळ भाज्यांचे दर उतरले आहेत. विशेषतः मेथीचा दर पाच रुपये पेंडी असा घसरला आहे, तर शेवगा, गवारीचा तोरा कायम राहिला आहे. शेवगा, पोकळा, करडई, पालक, चाकवत, लालमाठचा दरही अगदी पाच ते सात रुपये असा राहिला. बाजारात शेवगा, गवारी वगळता इतर भाज्या स्वस्त झाल्या आहेत..लिंबूही दहा रुपयास दहा नग, तर लसूण सव्वाशे रुपये आणि कांदा वीस, बटाटा २५ रुपये किलो होता. संत्री ५०, तर डाळिंब १२० ते २०० रुपये इतका किलोचा भाव राहिला. बंदरी बोरांचा भावही गडगडला..Ichalkaranji Market : भाजीपाला बाजारात दरांचा खेळ; टोमॅटो महागला तर कांदा, वांगी आणि फ्लॉवर स्वस्त.केळीचा दर २० ते ७० रुपये इतका राहिला, तर खाद्यतेलाचे दर दहा ते पंधरा रुपयांनी वाढले आहेत. यात नवीन शेंगदाणा महागल्याने शेंगदाणा तेल १० ते १५, तर सूर्यफूल तेल १० रुपयांनी महागले आहे. नारळाचा दर महागल्याने वर्षभरापासून खोबरेल तेल पाचशे रुपये प्रतिकिलो असे टिकून आहे.. पालेभाज्यांचे दर असे...मेथी ५ रु.शेपू ५ ते ७ रु.पालक ५ रु.चाकवत ७ ते १० रु.कांदापात १० रु.पोकळा ५ ते १० रु..Sindhudurg Farmer : ‘घ्या ओ… अस्सल ताजी गावठी भाजी!’ म्हापण बाजारपेठेत महिलांची हाक आणि स्वावलंबनाची कहाणी.कोथिंबीर ५ ते १० रु.अंबाडा १० रु.,हरभरा भाजी २० रु. वाटालालमाठ १० रु.करडई ५ ते १० रु. फळभाज्यांचे दरदोडका ३० ते ४० रु.तोंदली ६० रु.काकडी (गावठी) १०० रु..काकडी (काटेरी) ६० रु.दुधी भोपळा १० ते ३० रु.शेवगा शेंग २० ते ३० रु. प्रतिनगलिंबू १० रु. दहा नग,बीट ५ ते ३० रु. नग,गाजर ३० ते ६० रु..वांगी २० ते ४० रु.वरणा ६० रु.वाटाणा ३० ते ५० रु.पापडी शेंग ३० ते ४० रु.गवारी १०० ते १४० रु.बिन्स ४० ते ६० रु..भेंडी ६० रु.ढब्बू मिरची ६० रु.घेवडा ६० रु.कारली ५० रु.फ्लॉवर १० ते ४० रु.ओली मिरची ४० ते ८० रु..आले ६० रु.लसूण १२० रु.टोमॅटो ४० ते ५० रु..फळांचे दरडाळिंब १२० ते २००रु.संत्री ५० ते ७० रु.केळी (जवारी) ४० ते ७० रु.केळी (बंदरी) २० ते ६० रु.सफरचंद १०० ते ३०० रु.स्ट्रॉबेरी ५० रु. प्रतिपॅकिंगबोर( बंदरी) ५० रु.बोर (जवारी) ६० रु..आवळा ८० रु.चिक्कू १०० रु. खाद्यतेलाचे दरशेंगदाणा तेल................... १९५ रु.सूर्यफूल तेल.................... १९० रु.सरकी तेल...................... १५६ रु.सोयाबीन तेल.................. १५४ रु.पामतेल.......................... १४४ रु.खोबरेल तेल ५००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.