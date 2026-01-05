कोल्हापूर

Kolhapur Market : आठवडा बाजारात भाजीपाला स्वस्त; टोमॅटो पन्नाशीवर, गृहिणींना दिलासा

Weekly Market Sees Drop : गेल्या दोन आठवड्यांपासून पालेभाज्यांचे दर घसरले; मेथी-पालक पाच रुपयांत उपलब्ध,शेवगा व गवारीचा तोरा कायम; इतर बहुतांश भाज्यांत स्वस्ताई
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : गेल्या दोन आठवड्यापासून आठवडा बाजारात पालेभाज्यांसह काही फळ भाज्यांचे दर उतरले आहेत. विशेषतः मेथीचा दर पाच रुपये पेंडी असा घसरला आहे, तर शेवगा, गवारीचा तोरा कायम राहिला आहे. शेवगा, पोकळा, करडई, पालक, चाकवत, लालमाठचा दरही अगदी पाच ते सात रुपये असा राहिला. बाजारात शेवगा, गवारी वगळता इतर भाज्‍या स्वस्त झाल्‍या आहेत.

